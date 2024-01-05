Продукцию "Киевгумы" возили российским оккупантам прямо на передовую: фото доказательств

Киевское предприятие работало на Россию уже после полномасштабного вторжения.

Появились новые подробности по делу компании "Киевгума", руководство которой СБУ разоблачила в поставках товаров в РФ.

Источники в спецслужбе поделились с ТСН некоторыми доказательствами по этому делу.

Несмотря на все заявления о патриотизме и честном бизнесе от руководства компании, достаточно подтверждений работы на Россию уже после полномасштабного вторжения. Это и инвойсы, и переписка с клиентами в РФ, и слова благодарности от самих оккупантов.

Много интересной информации обнаружили, в частности, в компьютере гендиректора "Киевгумы" Андрея Острогруда.

Хотя в компании и заявят, что поставляли товары тактической медицины исключительно в Эстонию, на самом деле, прибалтийская фирма была лишь прокладкой.

Например, директор отдела логистики "Киевгумы" Татьяна Мысак напрямую общается с представителем российского ООО "МКТ".

Так же она пишет и эстонским менеджерам – мол, товар уйдет в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву.

Все письма – с копией на основателя украинской компании Антона Кравца.

Кстати, суд сегодня избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Отдельным свидетельством по этому делу даже посты во “ВКонтакте”, где оккупанты радуются, что им на передовую привозили жгуты украинского производства – на фото четко видны коробки "Киевгумы" и дата изготовления.

Источники ТСН в правоохранительных органах заявляют, что "любые попытки защиты апеллировать к патриотизму, "отмщение" за неизвестно что и попытку "остановить честный бизнес" перекрываются четкими фактами.

"Доказательная база по данному делу является исчерпывающей и существенной", — подчеркнул собеседник ТСН в спецслужбе.

Напомним, руководство предприятия "Киевгума" отрицало обвинение Службы безопасности Украины по осуществлению оптовых поставок средств тактической медицины в Российскую Федерацию.

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