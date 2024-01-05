Продукцию "Киевгумы" возили российским оккупантам прямо на передовую: фото доказательств

Киевское предприятие работало на Россию уже после полномасштабного вторжения.
Появились новые подробности по делу компании "Киевгума", руководство которой СБУ разоблачила в поставках товаров в РФ.
Источники в спецслужбе поделились с ТСН некоторыми доказательствами по этому делу.
Несмотря на все заявления о патриотизме и честном бизнесе от руководства компании, достаточно подтверждений работы на Россию уже после полномасштабного вторжения. Это и инвойсы, и переписка с клиентами в РФ, и слова благодарности от самих оккупантов.
Много интересной информации обнаружили, в частности, в компьютере гендиректора "Киевгумы" Андрея Острогруда.
Хотя в компании и заявят, что поставляли товары тактической медицины исключительно в Эстонию, на самом деле, прибалтийская фирма была лишь прокладкой.
Например, директор отдела логистики "Киевгумы" Татьяна Мысак напрямую общается с представителем российского ООО "МКТ".
Так же она пишет и эстонским менеджерам – мол, товар уйдет в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву.
Все письма – с копией на основателя украинской компании Антона Кравца.
Кстати, суд сегодня избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.
Отдельным свидетельством по этому делу даже посты во “ВКонтакте”, где оккупанты радуются, что им на передовую привозили жгуты украинского производства – на фото четко видны коробки "Киевгумы" и дата изготовления.
Источники ТСН в правоохранительных органах заявляют, что "любые попытки защиты апеллировать к патриотизму, "отмщение" за неизвестно что и попытку "остановить честный бизнес" перекрываются четкими фактами.
"Доказательная база по данному делу является исчерпывающей и существенной", — подчеркнул собеседник ТСН в спецслужбе.
Напомним, руководство предприятия "Киевгума" отрицало обвинение Службы безопасности Украины по осуществлению оптовых поставок средств тактической медицины в Российскую Федерацию.
Читайте также:
- Поставили оборудование в Россию для производства С-300: на Полтавщине СБУ разоблачила дельцов
- Малыш рассказал, сколько российских агентов разоблачили с начала полномасштабной войны: цифра впечатляет
- Один любит Сталина, другой — звезда роспропаганды: СБУ разоблачила сразу двух любителей "русского мира"