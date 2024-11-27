Продуктивный ноябрь для операторов БПЛА: воины НГУ показали работу по технике и солдатам РФ (видео)

Армия РФ продолжает нести потери, и все благодаря нашим военным.

Так, в Харьковской области украинские бойцы эффективно отработали по оккупантам. Они показали поражение наземной беспилотной техники и минометного гнезда.

Об этом сообщает 13-я Бригада Национальной гвардии Украины "ХАРТИЯ".

"Продолжается продуктивный ноябрь для наших операторов дронов: в Харьковской области становится все меньше оккупантов, а также вражеских пушек", — отметили в бригаде.

Бойцы НГУ показали эффектное поражение вражеской техники и солдат армии РФ

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 735 410 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1580 военных.

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