Армия РФ продолжает нести потери, и все благодаря нашим военным.
Так, в Харьковской области украинские бойцы эффективно отработали по оккупантам. Они показали поражение наземной беспилотной техники и минометного гнезда.
Об этом сообщает 13-я Бригада Национальной гвардии Украины "ХАРТИЯ".
"Продолжается продуктивный ноябрь для наших операторов дронов: в Харьковской области становится все меньше оккупантов, а также вражеских пушек", — отметили в бригаде.
Напомним, по состоянию на утро 27 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 735 410 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1580 военных.
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