Продуктовая корзина подорожала на 23%: эксперт объяснил причины

Продуктовая корзина / © Pexels

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В 2024 году был действительно плохой урожай. Из-за этого продуктовая корзина подорожала на 23%.

Об этом рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире «Утро.LIVE».

По его словам, 2024 год был катастрофическим для урожая в Украине. Поэтому импорт картофеля приступили уже в ноябре (обычно в марте). Идентична ситуация происходила и с фруктами. А импорт — это дорого.

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«К примеру, хороший урожай в 2023 году формировал инфляцию на уровне 4-4,5%. В этом году у нас инфляция была 15,8%, сейчас 14,4-14,3%», — отметил эксперт.

Однако лето, отмечает Пендзин, несколько стабилизирует ситуацию. Уже в июле ожидается снижение цен на овощи с открытого грунта.

«Наверное, сентябрь тоже будет дешевле, чем год назад. При условии, если не будет каких-либо аномальных вещей — жары и так далее», — сказал эксперт.

Напомним, с 1 июля в Украине до 2118 гривен повысили прожиточный минимум. Как известно, именно от него зависит размер пенсий и других социальных выплат. Для сравнения, средняя заработная плата в стране составляет 10,5 тысячи. грн.

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Повышение плановое: предыдущее было в январе, следующее — в декабре. Корреспондентка ТСН попыталась пожить неделю на этот минимум в Киеве, а также попросила собрать такую же продуктовую корзину в Берлине и Вашингтоне. Об этом говорится в сюжете ТСН.Недели.