Продуктовые наборы Ба и Де: в Украине для пенсионеров устроят необычную благотворительную акцию

Присоединиться к акции может каждый желающий.

Продуктовые наборы и концерт. Представители благотворительного фонда "Жизнелюб" 17 июля будут развозить пенсионерам продуктовые наборы. Для них также устроят Фестиваль добра.

Об этом на своей странице в соцсети написал блогер, основатель благотворительного фонда Гарик Корогодский.

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"17 июля продуктовые наборы отправятся по адресам наших жизнелюбов. Развозка будет необычной. Мы устроим Фестиваль добра — включим погромче музыку, нарядимся в ярко-желтое и будем вместе праздновать лето", — подчеркнул Гарик Корогодский.

Он также добавил, что обеспечить пенсионеров продуктами по одному маршруту стоит около 6000 гривен. В связи с чем благотворительный фонд просит желающих присоединиться к акции.

"Один полный продуктовый набор стоит 250 гривен, но вы можете, например, положить туда только крупу — 50 гривен. Любой вклад будет полезным, и Ба с Де его оценят", — отметил блогер.

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