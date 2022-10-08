Продукты для силы и выносливости, которые нужно обязательно добавить в свой рацион

Часто бывает, что человек планирует начать активную жизнь, но для этого у него не хватает выносливости или силы. Что делать? Не стоит бросать начатое, лучше добавить в свой рацион продукты для силы и выносливости. Читайте о пяти основных в материале ТСН.ua.

Брокколи

Капуста содержит специальные фотохимические соединения, которые помогают повысить эффект тестостерона и снизить действие эстрогена. Именно поэтому скорость роста мышц и их сила увеличиваются, а набор жира и содержание организма жидкости, наоборот, уменьшаются.

Коричневый рис

Этот вид риса считается источником большого количества пищевых волокон, играющих важную роль в поддержании стабильного уровня инсулина. А еще блюда из коричневого риса помогают наполнить организм энергией на длительный период.

Яйца

Яйца – один из лучших источников белка. Именно этот элемент нужен нашему организму, чтобы нарастить мышечную массу, увеличить силу и выносливость. Так вы будете более энергичны в течение всего дня.

Шпинат

Для стабильной работы желудочно-кишечного тракта шпинат очень важен. А все потому, что в его составе есть особая аминокислота – глутамин. А также в шпинате есть два фитохимических соединения, которые требуются для роста мышечной массы и ответственны за синтез белков в организме.

Семга

Это сорт жирной рыбы, которая помогает насытить организм полезными омега-3 кислотами. Их называют своеобразным топливом для мышц. Если вы потребляете семгу, мышцы быстрее восстанавливаются и сохраняют свой объем.