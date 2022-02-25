Продукты для "тревожного чемодана": берите то, что долго не портится

Некоторые продукты, отличающиеся длительным сроком хранения, долгое время не портятся, если остаются герметично закрытыми. Именно их можно брать с собой в "тревожный чемодан" в случае чрезвычайной ситуации. ТСН.ua рекомендует следующие продукты, которые не портятся и имеют длительный срок хранения.