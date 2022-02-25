Продукты для "тревожного чемодана": берите то, что долго не портится

Некоторые продукты, отличающиеся длительным сроком хранения, долгое время не портятся, если остаются герметично закрытыми. Именно их можно брать с собой в "тревожный чемодан" в случае чрезвычайной ситуации. ТСН.ua рекомендует следующие продукты, которые не портятся и имеют длительный срок хранения.
12 продуктов, которые не портятся: смело берите их с собой в "тревожный чемодан" в чрезвычайной ситуации
- Консервированный тунец – отличается стабильным и длительным сроком хранения (до трех лет).
- Энергетические батончики — питательные, добавляют силы и энергии, а еще не повреждаются со временем. Они могут изменить свою структуру, если попадут во влажную среду, но на их качествах это не отразится.
- Овощные супы быстрого приготовления – их даже можно назвать великолепной альтернативой здоровому питанию. Поэтому такой вариант точно нужен в чрезвычайной ситуации. Могут храниться до 18 месяцев.
- Супы быстрого приготовления с лапшой – их можно быстро приготовить (нужна только горячая вода и 3 минуты времени), а еще они могут иметь разные вкусы. Хотя на упаковках таких продуктов указывают сроки годности, обычно их можно употреблять даже по истечении этого периода.
- Консервированная кукуруза – эти консервы сохраняются достаточно долго и не теряют своих вкусовых качеств. А еще они питательны и полезны для здоровья.
- Сахар, соль – конечно, они не портятся со временем. Единственное, о чем нужно помнить: их следует хранить в герметичной упаковке и беречь от попадания влаги.
- Кофе в стеках – имеет вид порошка, часто дополняется сухим молоком и сахаром. Его срок хранения очень длинный.
- Мед – существует мнение, что этот продукт не имеет срока хранения. Это действительно так, но касается только обработанного меда.
- Арахисовое масло – в герметичной упаковке оно может храниться долгое время, ведь отличается низким содержанием влаги и высоким содержанием масла.
- Сухое молоко – если его хранить в прохладном и сухом месте, оно может не портиться до 10 лет.
- Пшеничное цельное печенье – имеет долгий срок хранения благодаря входящему в его состав жиру. Может быть альтернативой хлебо-булочным изделиям.
- Энергетические напитки – когда воды не хватает, они помогают регидратации (предотвращению обезвоживания) и заполнению жидкости в организме. А еще долго не портятся.