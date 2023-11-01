Продукты для ВСУ будут закупаться по-новому: в Минобороны разъяснили правила

Теперь на каждый продукт установлена верхняя и нижняя предельная цена.

В среду, 1 ноября, Министерство обороны Украины объявило о начале торгов на закупку продовольствия для Вооруженных Сил Украины. Они будут проходить по новым правилам.

Об этом на брифинге в Military Media Centre сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

По его словам, в оборонном ведомстве был разработан механизм, который позволит меньшим компаниям участвовать в закупках. Он состоит в том, что большие лоты разделены на меньшие, и теперь на торги выставлены не 22 предложения, а 30. По замыслу Минобороны это создаст равные условия для участников закупок.

Также читайте Скандал с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам: в НАБУ отреагировали

"Согласно правилам, каждый участник торгов приходит на них с каталогом, в котором 409 наименований продуктов для ВСУ. Теперь на каждый продукт установлена верхняя и нижняя предельная цена. Этот предохранитель был введен после того, как команда министерства вместе с представителями общественности и антикоррупционным советом проанализировала коррупционные риски предыдущих соглашений”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны, ранее участники торгов манипулировали ценами, выставляя высокие цены на ходовые продукты и очень низкие - на не имеющие спроса: средняя стоимость набора таким образом искусственно уменьшалась.

Кроме того, в оборонном ведомстве объявили торги не на полгода, а на три месяца: с января по март 2024 года победители тендеров будут обеспечивать ВСУ едой.

Это нововведение является временной мерой, которая будет работать до тех пор, пока полноценно не заработает Государственный оператор тыла.

Напомним, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, являющийся фигурантом уголовного дела по закупке по завышенным ценам продуктов для военных, все еще находится под стражей.

Читайте также: