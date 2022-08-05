Продукты долгожителей: добавьте их в свой ежедневный рацион

Стандарный рацион современного человека состоит преимущественно из продуктов, подвергающихся технологической обработке. Также многие из нас добавляют в свой ежедневный рацион насыщенные жиры, большое количество сахара и соли. Все это становится причиной многих проблем со здоровьем. Но есть продукты, которые помогают продлить жизнь. Читайте о них в материале ТСН.ua.

На планете существуют места, которые носят название "Голубая зона". Это пять регионов, где обитает наибольшее число долгожителей.

В "Голубую зону" входят Окинаву в Японии, Сардиния в Италии, Никойя в Коста-Рике, Икария в Греции и Лома-Линда в Калифорнии. И хотя жители этих всех регионов любят разные блюда, некоторые продукты всегда есть в их ежедневном рационе.

Фасоль

Этот продукт содержит множество питательных веществ и клетчатки, которые помогают бороться с болезнями. Черную и красную фасоль очень любят на острове Икария (Греция). Учеными было обнаружено, что она содержит вещества, необходимые организму для борьбы с раком, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также любят есть красную фасоль в сообществе Никойя из Коста-Рики.

Авокадо

Именно этот продукт является основным среди жителей сообщества Лома-Линда в Калифорнии. Согласно статье от National Geographic, авокадо снижает уровень холестерина в крови, а также содержит на 30% больше калия, чем в бананах. А еще ученые обнаружили, что этот продукт помогает снизить риск ожирения и сахарного диабета 2 типа благодаря тому, что он контролирует вес.

Батат

Его еще называют фиолетовый сладкий картофель. В нем содержатся фитохимические вещества (антоцианы), которые помогают предотвратить некоторые болезни. А еще батат богат витаминами А, В6, С, клетчаткой и калием. Он поддерживает АД в норме.

Лосось

Лосось, как и другая жирная рыба, популярен среди жителей сообщества Лома-Линда (Калифорния, США). В нем содержится большое количество омега-3 жирных кислот, помогающих поддерживать здоровье сердца и сосудов. А еще это вещество снижает уровень хронических воспалений.

Оливковое масло

Оливковое масло первого холодного отжима отличается рядом преимуществ для здоровья. Ее добавляют в свой ежедневный рацион жители Средиземноморья, которые считаются самыми здоровыми в мире. С помощью оливкового масла можно контролировать вес, снижать АД, противодействовать некоторым видам рака и улучшать здоровье в целом.

Красное вино

Многие долгожители ежедневно выпивают стакан красного вина. Некоторые исследователи утверждают, что этот напиток полезен здоровью сердца, потому что в нем содержатся полифенолы и антиоксиданты. Конечно, как и с любым алкоголем, здесь важна умеренность. Поэтому обсудите все детали с врачом перед тем, как потреблять красное вино ежедневно.

Хлеб на закваске

Благодаря особому процессу выпечки значительно снижается гликемический индекс продукта. А это значит, когда люди потребляют хлеб на закваске, они дольше остаются сытыми, а уровень сахара в крови при этом не поднимается.

Томаты

Томаты очень любят жители Сардинии (Италия), поэтому они используют их во многих различных блюдах. В помидорах содержится вещество ликопин, являющееся антиоксидантом с противовоспалительными свойствами. Также они способны снижать высокое кровяное давление, что уменьшает риск инсульта или метаболического синдрома. А в помидорах черри содержится высокий уровень бета-каротина, который помогает снизить риск развития рака простаты.