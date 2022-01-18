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Продукты исчезнут из продажи: в "АТБ" предупредили о последствиях госрегулирования цен

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Продукты исчезнут из продажи: в "АТБ" предупредили о последствиях госрегулирования цен

УНИАН

Наценка не покрывает траты.

Из-за введения государственного регулирования цен на социальные продукты в Украине они могут исчезнуть с полок магазинов.

Об этом заявил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков в Facebook.

Он пояснил, что установленная правительством планка наценки в пределах 10% не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги.

"А значит вполне может привести к прекращению реализации указанных продуктов питания к моменту налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", — написал Марков.

Он считает, что госрегулирование цен — это дискриминация всей организованной розницы. Марков подчеркнул, что инициатива не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями, потому и выглядит как инструмент лоббирования.

Напомним, что Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на продукты, составляющие социальную значимость. В перечне находится 35 продуктов.

Список продуктов, для которых ввели регулирование цен:

  • Мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;
  • батон;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • крупа гречневая;
  • крупа овсяная;
  • пшено;
  • свинина;
  • говядина;
  • птица (тушки куриные);
  • молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (в пленке);
  • масло сливочное, жирностью от 72 до 82,5% включительно;
  • сметана жирностью до 15 процентов включительно;
  • яйца куриные категории С1;
  • масло подсолнечное;
  • сахар кристаллический;
  • капуста белокочанная;
  • лук репчатый;
  • свекла;
  • морковь;
  • картофель;
  • этанол, раствор 96 процентов;
  • жаропонижающие препараты импортные;
  • жаропонижающие препараты отечественные;
  • антибиотики отечественные;
  • антибиотики импортные;
  • медицинская маска одноразовая;
  • бензин марки А-95;
  • дизельное горючее;
  • газ сжиженный для автомобилей.

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