Продукты исчезнут из продажи: в "АТБ" предупредили о последствиях госрегулирования цен

Наценка не покрывает траты.
Из-за введения государственного регулирования цен на социальные продукты в Украине они могут исчезнуть с полок магазинов.
Об этом заявил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков в Facebook.
Он пояснил, что установленная правительством планка наценки в пределах 10% не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги.
"А значит вполне может привести к прекращению реализации указанных продуктов питания к моменту налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", — написал Марков.
Он считает, что госрегулирование цен — это дискриминация всей организованной розницы. Марков подчеркнул, что инициатива не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями, потому и выглядит как инструмент лоббирования.
Напомним, что Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на продукты, составляющие социальную значимость. В перечне находится 35 продуктов.
Список продуктов, для которых ввели регулирование цен:
- Мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;
- батон;
- хлеб ржано-пшеничный;
- крупа гречневая;
- крупа овсяная;
- пшено;
- свинина;
- говядина;
- птица (тушки куриные);
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (в пленке);
- масло сливочное, жирностью от 72 до 82,5% включительно;
- сметана жирностью до 15 процентов включительно;
- яйца куриные категории С1;
- масло подсолнечное;
- сахар кристаллический;
- капуста белокочанная;
- лук репчатый;
- свекла;
- морковь;
- картофель;
- этанол, раствор 96 процентов;
- жаропонижающие препараты импортные;
- жаропонижающие препараты отечественные;
- антибиотики отечественные;
- антибиотики импортные;
- медицинская маска одноразовая;
- бензин марки А-95;
- дизельное горючее;
- газ сжиженный для автомобилей.
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