Продукты исчезнут из продажи: в "АТБ" предупредили о последствиях госрегулирования цен

Продукты исчезнут из продажи: в "АТБ" предупредили о последствиях госрегулирования цен

Наценка не покрывает траты.

Из-за введения государственного регулирования цен на социальные продукты в Украине они могут исчезнуть с полок магазинов.

Об этом заявил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков в Facebook.

Он пояснил, что установленная правительством планка наценки в пределах 10% не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги.

"А значит вполне может привести к прекращению реализации указанных продуктов питания к моменту налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", — написал Марков.

Он считает, что госрегулирование цен — это дискриминация всей организованной розницы. Марков подчеркнул, что инициатива не обсуждалась с участниками рынка, с профильными объединениями и ассоциациями, потому и выглядит как инструмент лоббирования.

Напомним, что Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на продукты, составляющие социальную значимость. В перечне находится 35 продуктов.

Список продуктов, для которых ввели регулирование цен:

Мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;

батон;

хлеб ржано-пшеничный;

крупа гречневая;

крупа овсяная;

пшено;

свинина;

говядина;

птица (тушки куриные);

молоко пастеризованное жирностью до 2,6% (в пленке);

масло сливочное, жирностью от 72 до 82,5% включительно;

сметана жирностью до 15 процентов включительно;

яйца куриные категории С1;

масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

капуста белокочанная;

лук репчатый;

свекла;

морковь;

картофель;

этанол, раствор 96 процентов;

жаропонижающие препараты импортные;

жаропонижающие препараты отечественные;

антибиотики отечественные;

антибиотики импортные;

медицинская маска одноразовая;

бензин марки А-95;

дизельное горючее;

газ сжиженный для автомобилей.

Украинское правительство возобновило госрегулирование цен на ряд продуктов

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