Продукты, лекарства, одежда: как бизнес помогает пострадавшим от войны

По данным Минсоцполитики и ООН, по состоянию на 23 августа в Украине количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) составляло 6,9 млн человек.

Полномасштабная война, развязанная россией, принесла Украине много горя и разрушений, в результате чего треть украинцев была вынуждена покинуть свои дома. По оценкам Агентства ООН по делам беженцев, около 7 миллионов человек изменили свое место жительства в пределах Украины, что является крупнейшим кризисом с перемещением людей в мире.

Российская агрессия оставила миллионы украинцев без жилья, денег, одежды и даже еды. Однако государство, бизнес, волонтерские организации не оставляют их наедине с этими проблемами. Сейчас в Украине ежедневно увеличивается количество инициатив по поддержке внутренне перемещенных лиц (далее – ВПЛ). Не стоит в стороне и мир – финансовая поддержка активно поступает в Украину от других стран и международного бизнеса.

ТСН.ua совместно с международной сельскохозяйственной компанией Corteva Agriscience, активно поддерживающей украинцев через различные украинские волонтерские инициативы, в спецпроекте на примере конкретных организаций расскажет, как сейчас в Украине работает система обеспечения питанием ВПЛ.

Этот глобальный производитель семян и средств защиты едва ли не единственный отважился на полный выход из рынка россии в отличие от конкурентов. В компании убеждены, что ведение бизнеса в стране-агрессоре фактически спонсирует терроризм и значительно вредит Украине. Этот пример действительно ответственной компании, которой должны следовать другие.

"Очень часто людям, вынужденным покинуть жилье, ища для себя и семьи условно безопасное место, помогают волонтерские инициативы, работающие в конкретных регионах, знают ситуацию на местах. Большие организации или международные компании часто отказываются от сотрудничества с ними, ведь работа с большими фондами гораздо проще с точки зрения координации. Впрочем, мы в Corteva готовы погружаться в специфику потребностей и уделять этому свое время, чтобы адресно помогать именно тем людям, которые в этом нуждаются", — говорит Анна Бабич, менеджер по корпоративным коммуникациям Corteva Agriscience в Центральной и Восточной Европе, координатор социальных проектов.

Самый большой на западе Украины гуманитарный склад

Поскольку больше всего людей убегали от войны в западные регионы, начнем с БО "Центр волонтерства и защиты", который с первых дней войны организовали во Львове общественные активисты и бизнес для оперативной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. В настоящее время Центр имеет логистический хаб в Польше и самый большой на западе Украины гуманитарный склад с медикаментами, едой и одеждой. Также в "Центре волонтерства и защиты" есть 5 региональных логистических хабов (Киев, Полтава, Днепр, Одесса и Константиновка), то есть сегодня БО покрывает помощью всю территорию нашего государства. Во Львове продолжают функционировать три приюта для переселенцев, через которые с начала войны уже прошли 2 тысячи человек.

С начала полномасштабной войны Центр предоставил более 600 фур гуманитарной помощи гражданскому населению, отправленной в 24 области Украины. В частности, это поддержка ВПЛ продуктовыми наборами, на часть из которых финансовую помощь предоставила Corteva. Как рассказывает руководитель пресс-службы организации Антон Шевелев, продуктовый набор рассчитан на 2-4 человека в семье. Благодаря этой помощи международной компании, около 5000 украинцев в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях получили необходимые продукты питания. Содержимое каждого набора – продукты длительного хранения (макаронные изделия, крупа, растительное масло, консервы и даже сладости).

Помощь ВПЛ

Как рассказывают в БО, они наполняют свои гуманитарные склады и хабы с помощью бизнеса на примере Corteva Agriscience, а также доноров, включая другие страны, которые предоставляют либо средства, либо продукты, одежду, средства гигиены и медикаменты. Чтобы доставить пострадавшим от войны людям помощь, БО "Центр волонтерства и защиты" сотрудничает с другими волонтерскими организациями и областными государственными администрациями. Они формируют запрос, поскольку лучше знают потребности в местах и в конкретных громадах, а Центр уже оказывает необходимую помощь.

Также в БО работает колл-центр, куда можно обращаться с соответствующими запросами. Оставить заявку на продуктовый набор для ВПЛ, зарегистрированных во Львове, можно на сайте Центра. Для этого нужно просто заполнить форму по ссылке.

На страже здоровья

Продуктовые наборы и гуманитарную помощь ВПЛ также предоставляет и Всеукраинский БФ "Крона". Как рассказала ТСН.ua координатор программ БФ Лариса Сидельник, "Крона" работает в сфере благотворительности с 2007 года и ее программы в основном направлены на помощь тяжелобольным детям. Но с начала полномасштабной войны Фонд расширил свою деятельность и начал оказывать поддержку раненым от рук российских оккупантов украинцам, а также тем, кто был вынужден покинуть родной дом, убегая от войны.

"Самая большая часть деятельности Фонда касается сферы здравоохранения. Помощью мы можем охватить всю Украину. В этом году конкретно с Corteva Agriscience у нас был проект с поддержкой тех, кто нуждается в ней больше всего. Одна часть касалась пострадавших раненых, которых в госпиталях обеспечили медицинскими средствами и оборудованием, а вторая – поддержка внутренне перемещенных лиц гуманитарной помощью в виде продуктовых наборов и средств гигиены", — отметила Лариса Сидельник. По ее словам они начали сотрудничество с Corteva в разгар COVID-19.

Это была целевая финансовая помощь, в результате которой БФ "Крона" сделал закупки и поставил продуктовые наборы в громады, от которых были запросы, и там, где БФ видел, что есть острые незакрытые проблемы. Таким образом, "Крона" охватила две громады — это Гадячская в Полтавской области, где раздали почти 460 наборов, и 500 наборов отправили Китайгородской громаде Каменец-Подольского района Хмельницкой области, где есть много семей с людьми старшего возраста и детками из Николаевской, Луганской., Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

В набор входили продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, мука, масло, чай, и гигиенические средства: зубная паста, мыло, гели для душа, салфетки.

Фото: Всеукраинский БФ "Крона"

Чтобы определить список необходимых продуктов, закупить их и расфасовать в наборы, БФ "Крона" пригласил несколько компаний, занимающихся производством и поставкой продуктов питания в Украину, дать свои коммерческие предложения. Среди них выбрали социальное предприятие "Партнер-Юкрейн" из Днепра, которое занимается фасовкой продуктовых наборов и имеет партнеров по производству. Более того, они трудоустроили около сотни ВПЛ, которые помогают разным гуманитарным миссиям и организациям формировать продуктовые наборы и отправлять по всей стране.

"Их предложение было хорошим не только по качеству и цене, но также нашему Фонду была к сердцу их социальная составляющая. Поэтому мы выбрали их и они расфасовали нам тысячу наборов и сами же организовали доставку по тем адресам, которые мы предоставили", — делится координатор проектов БФ "Крона".

В БФ также отмечают, что они готовы и дальше работать в этом направлении и поддерживать ВПЛ лекарствами, продуктами и другими необходимыми вещами.

"Картофельные войска"

Также есть помощь переселенцам и в Киеве. Так, штаб волонтерской помощи "РестоVратор. Картофельные войска" в начале марта начал кормить обедами посты ВСУ, терроборону, пожарные части и больницы, а сейчас помогает военным и ВПЛ.

Дважды в неделю штаб проводит "День переселенца", который проходит в Киеве на улице Евгения Коновальца, 44. Эта мера направлена на поддержку семей ВПЛ из Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Херсонской областей. Так, в эти дни штаб принимает около сотни таких семей, где они получают талончики и сначала идут на выдачу одежды, обуви, а затем они заходят в ресторан на большой обед, после которого их уже ждут юридическая и медицинская консультации. Во время мероприятия "Картофельные войска" раздают переселенцам медикаменты и продуктовые наборы. Чтобы попасть на Д"ень переселенца", нужно записаться в электронной форме.

Как рассказывает соучредитель "Картофельных войск", продюсер, телеведущий, журналист Николай Васильков, Corteva — это первая компания, которая финансово поддержала проекты их штаба волонтерской помощи, касающиеся помощи ВПЛ и пострадавших от войны регионов.

"Переселенцы часто убегают от войны в том, что есть. Поэтому им нужна поддержка волонтеров. Мы при содействии Corteva смогли существенно увеличить нашу помощь", — отмечает Николай Васильков.

Итак, несмотря на все вызовы и сложности войны сегодня благодаря государству, социально-ответственному бизнесу, такому как Corteva Agriscience, и международной поддержке во многих населенных пунктах Украины есть центры и волонтерские штабы помощи переселенцам. И эта помощь постоянно масштабируется ради Победы.