Продукты от стресса: как питание поможет во время войны? / pixabay.com

Продукты от стресса: как правильное питание помогает во время войны

Продукты от стресса: как правильное питание помогает во время войны

Во время войны люди испытывают перманентный страх и стресс, что становится причиной понижения психологических и физиологических возможностей человеческого организма. ТСН.ua рассказывает, как уберечь себя и свое здоровье и какие продукты от стресса помогают улучшить состояние.

По словам нутрициолога Виктории Андрющенко во время стресса в организме происходят определенные гормональные сбои, которые наносят ему разрушительный вред. Человек начинает быстрее стареть и чаще болеть.

Основные симптомы сильного стресса:

преддиабетное состояние (повышается уровень сахара в крови);

высокое или низкое АД;

появление проблем с кожей (дерматит, экзема);

раздражение, чувство постоянной усталости, депрессия;

психическое расстройство.

К сожалению, во время войны такие состояния не редкость. Но с ними нужно бороться и знать, как защититься от стресса.

Какие продукты помогут побороть стресс

Продукты от стресса: банан помогает улучшить самочувствие / pixabay.com

Виктория Андрющенко отмечает, что в стрессовых ситуациях самое важное — следить за питьем. В сутки нужно выпивать не менее 2-2,5 литров чистой теплой воды. Не переедайте. Помните, что между приемами пищи нужно делать перерывы как минимум 5 часов.

А еще защититься от стресса помогут определенные продукты. Среди таких:

банан;

якоревые овощи и фрукты;

овсянка;

мед;

масло;

авокадо;

зелень;

мясо индейки;

настоящий черный шоколад (не менее 70%).

Не забывайте добавлять эти продукты в свой ежедневный рацион по возможности.

Как защититься от стресса с помощью сбалансированного питания

В любых обстоятельствах старайтесь придерживаться сбалансированного питания – это главная рекомендация эксперта. В рационе должны быть белки растительного и животного происхождения (до 35%), углеводы (не менее 50%), ненасыщенные жиры (15-20%), а также клетчатка (хотя бы 30 г в сутки).

А вот от таких продуктов в стрессовых ситуациях лучше вообще отказаться или снизить количество их потребления:

мука высшего сорта;

белый сахар;

энергетики и кофеин;

алкоголь;

острые специи;

красное мясо;

желтый плавленый творог;

копчености;

все, что жарится во фритюре.

Какие витамины от стресса должны быть в рационе

Как защититься от стресса? Ешьте бобовые, картофель, семена подсолнечника, гречку / pixabay.com

Нутрициолог отмечает, что если в условиях войны нет возможности получить витамины из свежих овощей и фруктов, все необходимые микроэлементы можно получить из бобовых. Они не только хорошо насыщают организм, но и богаты клетчаткой и растительным белоком.

Также Виктория Андрющенко советует добавить в свой рацион :