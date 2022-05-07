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Продукты от стресса: как правильное питание помогает во время войны

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Продукты от стресса: как правильное питание помогает во время войны

Продукты от стресса: как питание поможет во время войны? / pixabay.com

Во время войны люди испытывают перманентный страх и стресс, что становится причиной понижения психологических и физиологических возможностей человеческого организма. ТСН.ua рассказывает, как уберечь себя и свое здоровье и какие продукты от стресса помогают улучшить состояние.

По словам нутрициолога Виктории Андрющенко во время стресса в организме происходят определенные гормональные сбои, которые наносят ему разрушительный вред. Человек начинает быстрее стареть и чаще болеть.

Основные симптомы сильного стресса:

  • преддиабетное состояние (повышается уровень сахара в крови);
  • высокое или низкое АД;
  • появление проблем с кожей (дерматит, экзема);
  • раздражение, чувство постоянной усталости, депрессия;
  • психическое расстройство.

К сожалению, во время войны такие состояния не редкость. Но с ними нужно бороться и знать, как защититься от стресса.

Какие продукты помогут побороть стресс

Продукты от стресса: банан помогает улучшить самочувствие / © pixabay.com
Продукты от стресса: банан помогает улучшить самочувствие / pixabay.com

Виктория Андрющенко отмечает, что в стрессовых ситуациях самое важное — следить за питьем. В сутки нужно выпивать не менее 2-2,5 литров чистой теплой воды. Не переедайте. Помните, что между приемами пищи нужно делать перерывы как минимум 5 часов.

А еще защититься от стресса помогут определенные продукты. Среди таких:

  • банан;
  • якоревые овощи и фрукты;
  • овсянка;
  • мед;
  • масло;
  • авокадо;
  • зелень;
  • мясо индейки;
  • настоящий черный шоколад (не менее 70%).

Не забывайте добавлять эти продукты в свой ежедневный рацион по возможности.

Как защититься от стресса с помощью сбалансированного питания

В любых обстоятельствах старайтесь придерживаться сбалансированного питания – это главная рекомендация эксперта. В рационе должны быть белки растительного и животного происхождения (до 35%), углеводы (не менее 50%), ненасыщенные жиры (15-20%), а также клетчатка (хотя бы 30 г в сутки).

А вот от таких продуктов в стрессовых ситуациях лучше вообще отказаться или снизить количество их потребления:

  • мука высшего сорта;
  • белый сахар;
  • энергетики и кофеин;
  • алкоголь;
  • острые специи;
  • красное мясо;
  • желтый плавленый творог;
  • копчености;
  • все, что жарится во фритюре.

Какие витамины от стресса должны быть в рационе

Как защититься от стресса? Ешьте бобовые, картофель, семена подсолнечника, гречку / © pixabay.com
Как защититься от стресса? Ешьте бобовые, картофель, семена подсолнечника, гречку / pixabay.com

Нутрициолог отмечает, что если в условиях войны нет возможности получить витамины из свежих овощей и фруктов, все необходимые микроэлементы можно получить из бобовых. Они не только хорошо насыщают организм, но и богаты клетчаткой и растительным белоком.

Также Виктория Андрющенко советует добавить в свой рацион :

  • семена подсолнечника – богаты антиоксидантами, которые помогают защитить организм, витамины E, D, B, A, марганец, магний, железо, калий, цинк, йод;
  • картофель — в составе минералы, витамины В6 и С, пищевые волокна, антиоксиданты;
  • яйца – содержат лецитин;
  • гречка – настоящий источник витаминов, в ее составе насчитывается около 50 ценных веществ, а также в ней много растительного белка;
  • лук – для улучшения зрения, снижения давления, укрепления иммунитета, снижения "плохого" холестерина.
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