Продукты от стресса: как правильное питание помогает во время войны

Во время войны люди испытывают перманентный страх и стресс, что становится причиной понижения психологических и физиологических возможностей человеческого организма. ТСН.ua рассказывает, как уберечь себя и свое здоровье и какие продукты от стресса помогают улучшить состояние.
По словам нутрициолога Виктории Андрющенко во время стресса в организме происходят определенные гормональные сбои, которые наносят ему разрушительный вред. Человек начинает быстрее стареть и чаще болеть.
Основные симптомы сильного стресса:
- преддиабетное состояние (повышается уровень сахара в крови);
- высокое или низкое АД;
- появление проблем с кожей (дерматит, экзема);
- раздражение, чувство постоянной усталости, депрессия;
- психическое расстройство.
К сожалению, во время войны такие состояния не редкость. Но с ними нужно бороться и знать, как защититься от стресса.
Какие продукты помогут побороть стресс
Виктория Андрющенко отмечает, что в стрессовых ситуациях самое важное — следить за питьем. В сутки нужно выпивать не менее 2-2,5 литров чистой теплой воды. Не переедайте. Помните, что между приемами пищи нужно делать перерывы как минимум 5 часов.
А еще защититься от стресса помогут определенные продукты. Среди таких:
- банан;
- якоревые овощи и фрукты;
- овсянка;
- мед;
- масло;
- авокадо;
- зелень;
- мясо индейки;
- настоящий черный шоколад (не менее 70%).
Не забывайте добавлять эти продукты в свой ежедневный рацион по возможности.
Как защититься от стресса с помощью сбалансированного питания
В любых обстоятельствах старайтесь придерживаться сбалансированного питания – это главная рекомендация эксперта. В рационе должны быть белки растительного и животного происхождения (до 35%), углеводы (не менее 50%), ненасыщенные жиры (15-20%), а также клетчатка (хотя бы 30 г в сутки).
А вот от таких продуктов в стрессовых ситуациях лучше вообще отказаться или снизить количество их потребления:
- мука высшего сорта;
- белый сахар;
- энергетики и кофеин;
- алкоголь;
- острые специи;
- красное мясо;
- желтый плавленый творог;
- копчености;
- все, что жарится во фритюре.
Какие витамины от стресса должны быть в рационе
Нутрициолог отмечает, что если в условиях войны нет возможности получить витамины из свежих овощей и фруктов, все необходимые микроэлементы можно получить из бобовых. Они не только хорошо насыщают организм, но и богаты клетчаткой и растительным белоком.
Также Виктория Андрющенко советует добавить в свой рацион :
- семена подсолнечника – богаты антиоксидантами, которые помогают защитить организм, витамины E, D, B, A, марганец, магний, железо, калий, цинк, йод;
- картофель — в составе минералы, витамины В6 и С, пищевые волокна, антиоксиданты;
- яйца – содержат лецитин;
- гречка – настоящий источник витаминов, в ее составе насчитывается около 50 ценных веществ, а также в ней много растительного белка;
- лук – для улучшения зрения, снижения давления, укрепления иммунитета, снижения "плохого" холестерина.