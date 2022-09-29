Продукты, помогающие от вздутия живота, и те, которые могут его вызвать

Чтобы поддерживать свою пищеварительную систему, необходимо запомнить, от каких продуктов бывает вздутие живота и помогают уменьшить неприятные симптомы. Читайте больше об этих продуктах в материале ТСН.ua.
Вздутие живота – это избыточное скопление газов в кишечнике. Часто во время этого состояния человек ощущает распирающую, режущую, острую боль, от которой иногда может бросать в жар. Однако, какрассказали в медицинском центре "Альтамедика", редкие внезапные приступы вздутия живота не представляют угрозы жизни.
Вздутие живота: причины
Причин вздутия живота может быть много. Чаще всего эта проблема возникает из-за:
- нарушение в работе желудочно-кишечного тракта, органов брюшной полости;
- кишечная непроходимость, дисбактериоз;
- гельминтоз и острые кишечные инфекции;
- нервные расстройства;
- опухоли кишечника;
- синдром раздраженного кишечника;
- гормональные изменения (только у женщин).
Также часто бывает, что вздутие живота появляется из-за некоторых продуктов. Если убрать их из ежедневного рациона, проблему можно устранить.
Некоторые продукты содержат большое количество углеводов, способствующих образованию избытка газов и вздутию живота. Эти продукты известны в медицине под названием FODMAP (акроним для бродящих олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов). В них содержатся такие углеводы, которые наш организм не может полностью усвоить. Когда в кишечнике накапливаются непереваренные углеводы, то они вовлекают в себя лишние газы и жидкость, что и вызывают вздутие живота.
Также человеческому организму достаточно трудно усвоить глютен – белок, который ферменты просто не в состоянии переварить. Избыток газов часто вызывают такие продукты, содержащие много клетчатки (брокколи, фасоль и т.п.).
Вздутие живота после приема пищи: 8 продуктов, вызывающих избыток газов
Если вы чувствуете вздутие живота после еды, стоит пересмотреть свой рацион. Возможно, вы слишком часто включаете в него продукты, вызывающие увеличение газов в кишечнике:
- Кале, брокколи, капуста – крестоцветные овощи, содержащие рафиноз (сахар, остающийся непереваренным, пока в кишечнике его ферментируют бактерии). Поэтому появляется газ и живот сдувается. Однако, по словам врачей, длительное употребление этих продуктов может действительно помочь, ведь приводит к более крепкой и здоровой пищеварительной системе. Поэтому есть эти овощи важно, но лучше снизить порции. А еще лучше готовить любую капусту на пару. Так клетчатка смягчается и овощи легче перевариваются.
- Бобовые – чечевица, фасоль, соя, горох известны своей способностью образовывать газы. Хотя в них содержится большое количество белка, также в состав входят клетчатка и сахар, которые довольно тяжело усваиваются организмом. Поэтому, когда бобовые достигают толстой кишки, бактерии начинают ими лакомиться. Этот процесс и приводит к газообразованию. Рекомендуется сочетать бобовые с киноа или рисом.
- Молочные продукты – если вы чувствуете вздутие живота даже после маленького ломтика сыра, возможно у вас непереносимость лактозы. То есть вашему организму не хватает ферментов для его расщепления. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Clinical Microbiology 2022 года, это может стать причиной вздутия живота. Чтобы избежать проблем, лучше отдавать предпочтение безлактозным альтернативам.
- Яблоки – в них содержится много клетчатки, а также фруктозу, сахар, а потому многие люди испытывают неприятные симптомы после их потребления. Однако они также помогают снизить риск сердечных заболеваний, а потому их важно есть в умеренных количествах.
- Пища с высоким содержанием соли – употребление таких блюд может спровоцировать задержку воды. Но мало всего лишь не добавлять много соли во время приготовления. Также важно запомнить, что натрий в обработанных и упакованных продуктах (готовые супы, лапша быстрого приготовления, фастфуды и т.п.). Потому их лучше избегать.
- Лук и чеснок – они наполнены растворимыми волокнами, которые называются фруктаны. Эти продукты организм плохо переваривают. Также, по данным Tufts Medical Center, у некоторых людей может быть непереносимость фруктана.
- Арбуз – из-за высокого содержания фруктозы он может вызвать вздутие живота. А еще такие продукты усиливают симптомы синдрома раздраженного кишечника. Поэтому следует как можно реже добавлять их в свой рацион.
- Пшеничные изделия – в них содержится глютен, который нашему телу трудно усвоить. Из-за этого возникают проблемы с пищеварением, в том числе и вздутие живота.
Как быстро избавиться от вздутия живота: 16 продуктов, которые вам помогут
Также есть продукты, которые помогают избавиться от вздутия живота и улучшить состояние пищеварительной системы. Среди них выделяют:
- Огурцы – люди часто используют их, чтобы уменьшить отеки под глазами. И огурцы работают так же для вашего животика. В них содержится кверцетин (флавоноидный антиоксидант), который помогает избавиться от вздутия.
- Спаржа – это настоящий суперфуд для вашего кишечника, она помогает согнать лишнюю воду, чтобы облегчить симптомы вздутия живота. А еще у спаржи есть пребиотики, помогающие "хорошим" бактериям расти.
- Кабачки и морковь – в этих овощах нет высокого содержания углеводов, поэтому они отлично подходят, если вам нужно уменьшить вздутие живота.
- Куриное мясо, рыба – в них содержится много белка, поэтому они помогают бороться со вздутием живота. Нежирные белки особенно способствуют здоровому пищеварению у людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника.
- Бананы — бананы, а также авокадо, апельсины, киви, фисташки богаты калием, поэтому они предотвращают задержку воды и регулируют уровень натрия в организме. А еще бананы богаты растворимой клетчаткой, которая помогает бороться с запорами.
- Папайя — 2020 были опубликованы исследования в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, которые показали, что основной фермент папайи (папаин) помогает расщеплять белки и облегчать пищеварение. А еще этот тропический фрукт обладает противовоспалительными свойствами.
- Ананас – в них содержится особый фермент (бромелайн), который помогает улучшить пищеварение и лучше расщеплять белки.
- Ягоды (черника, клубника, земляника и т.п.) – однако, следует помнить, что у них есть много сахара, что может быть вредным для вашего организма. Всегда употребляйте их в умеренном количестве.
- Йогурт – пробиотики, содержащиеся в этом продукте, помогают регулировать пищеварение, а еще поддерживают общий баланс пищеварительного тракта.
- Кефир – еще один молочный продукт, который прекрасно справляется со вздутием живота. Но лучше выбирать безлактозные варианты.
- Фенхель – он творит настоящие чудеса с желудочно-кишечным трактом, помогая, в частности, побороть вздутие живота.
- Имбирь – в его состав входит фермент зингибаин, который помогает пищеварительной системе расщеплять белки. Пища лучше переваривается, а, следовательно, уменьшается вздутие живота.
- Ромашковый или мятный чай – исследования Journal of Medicinal Plants Studies за 2020 год показали, что эти напитки расслабляют мышцы желудочно-кишечного тракта, а потому вздутие живота лучше проходит.
- Сельдерей – этот овощ в основном состоит из воды, а также содержит много калия. Калий помогает значительно улучшить пищеварение. А потому сельдерей помогает избавиться от неприятных симптомов вздутия живота.
- Куркума – она помогает улучшить пищеварение, а также уменьшает воспаление и боль в области живота.
- Корица – эта специя содержит большое количество антиоксидантов, помогающих избавиться от излишков газов. В 2015 году в журнале Pharmacognosy Research было опубликовано исследование, показавшее, что наши предки постоянно употребляли корицу для лечения различных проблем с пищеварением.