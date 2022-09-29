Продукты, помогающие от вздутия живота, и те, которые могут его вызвать

Чтобы поддерживать свою пищеварительную систему, необходимо запомнить, от каких продуктов бывает вздутие живота и помогают уменьшить неприятные симптомы. Читайте больше об этих продуктах в материале ТСН.ua.

Вздутие живота – это избыточное скопление газов в кишечнике. Часто во время этого состояния человек ощущает распирающую, режущую, острую боль, от которой иногда может бросать в жар. Однако, какрассказали в медицинском центре "Альтамедика", редкие внезапные приступы вздутия живота не представляют угрозы жизни.

Вздутие живота: причины

Причин вздутия живота может быть много. Чаще всего эта проблема возникает из-за:

нарушение в работе желудочно-кишечного тракта, органов брюшной полости;

кишечная непроходимость, дисбактериоз;

гельминтоз и острые кишечные инфекции;

нервные расстройства;

опухоли кишечника;

синдром раздраженного кишечника;

гормональные изменения (только у женщин).

Также часто бывает, что вздутие живота появляется из-за некоторых продуктов. Если убрать их из ежедневного рациона, проблему можно устранить.

Некоторые продукты содержат большое количество углеводов, способствующих образованию избытка газов и вздутию живота. Эти продукты известны в медицине под названием FODMAP (акроним для бродящих олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов). В них содержатся такие углеводы, которые наш организм не может полностью усвоить. Когда в кишечнике накапливаются непереваренные углеводы, то они вовлекают в себя лишние газы и жидкость, что и вызывают вздутие живота.

Также человеческому организму достаточно трудно усвоить глютен – белок, который ферменты просто не в состоянии переварить. Избыток газов часто вызывают такие продукты, содержащие много клетчатки (брокколи, фасоль и т.п.).

Вздутие живота после приема пищи: 8 продуктов, вызывающих избыток газов

Вздутие живота после приема пищи: 8 продуктов, вызывающих избыток газов / Фото: Pexels

Если вы чувствуете вздутие живота после еды, стоит пересмотреть свой рацион. Возможно, вы слишком часто включаете в него продукты, вызывающие увеличение газов в кишечнике:

Кале, брокколи, капуста – крестоцветные овощи, содержащие рафиноз (сахар, остающийся непереваренным, пока в кишечнике его ферментируют бактерии). Поэтому появляется газ и живот сдувается. Однако, по словам врачей, длительное употребление этих продуктов может действительно помочь, ведь приводит к более крепкой и здоровой пищеварительной системе. Поэтому есть эти овощи важно, но лучше снизить порции. А еще лучше готовить любую капусту на пару. Так клетчатка смягчается и овощи легче перевариваются. Бобовые – чечевица, фасоль, соя, горох известны своей способностью образовывать газы. Хотя в них содержится большое количество белка, также в состав входят клетчатка и сахар, которые довольно тяжело усваиваются организмом. Поэтому, когда бобовые достигают толстой кишки, бактерии начинают ими лакомиться. Этот процесс и приводит к газообразованию. Рекомендуется сочетать бобовые с киноа или рисом. Молочные продукты – если вы чувствуете вздутие живота даже после маленького ломтика сыра, возможно у вас непереносимость лактозы. То есть вашему организму не хватает ферментов для его расщепления. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Clinical Microbiology 2022 года, это может стать причиной вздутия живота. Чтобы избежать проблем, лучше отдавать предпочтение безлактозным альтернативам. Яблоки – в них содержится много клетчатки, а также фруктозу, сахар, а потому многие люди испытывают неприятные симптомы после их потребления. Однако они также помогают снизить риск сердечных заболеваний, а потому их важно есть в умеренных количествах. Пища с высоким содержанием соли – употребление таких блюд может спровоцировать задержку воды. Но мало всего лишь не добавлять много соли во время приготовления. Также важно запомнить, что натрий в обработанных и упакованных продуктах (готовые супы, лапша быстрого приготовления, фастфуды и т.п.). Потому их лучше избегать. Лук и чеснок – они наполнены растворимыми волокнами, которые называются фруктаны. Эти продукты организм плохо переваривают. Также, по данным Tufts Medical Center, у некоторых людей может быть непереносимость фруктана. Арбуз – из-за высокого содержания фруктозы он может вызвать вздутие живота. А еще такие продукты усиливают симптомы синдрома раздраженного кишечника. Поэтому следует как можно реже добавлять их в свой рацион. Пшеничные изделия – в них содержится глютен, который нашему телу трудно усвоить. Из-за этого возникают проблемы с пищеварением, в том числе и вздутие живота.

Как быстро избавиться от вздутия живота: 16 продуктов, которые вам помогут

Как быстро избавиться от вздутия живота: 16 продуктов, которые вам помогут / Фото: Pexels

Также есть продукты, которые помогают избавиться от вздутия живота и улучшить состояние пищеварительной системы. Среди них выделяют: