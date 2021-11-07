Продукты с отрицательной калорийностью, которые следует включить в свой рацион

Негативная калорийность – это когда организм на переваривание определенного продукта тратит больше энергии, чем от него получает.

Калорийность (т.е. энергетическая ценность) есть у всех товаров. Однако существуют продукты с низкой калорийностью — их пищевая ценность чаще всего составляет до 30 ккал на 100 г. Негативной калорийность таких продуктов называют потому, что на их переваривание организм тратит больше энергии, чем от них получает. Так, например, на усвоение 100 г зеленого салата с энергетической ценностью 15 калорий организм потратит примерно 130 калорий. В результате отрицательная калорийность будет составлять –115 калорий.

Единственный продукт, по словам диетологов, действительно нулевой по калорийности – это вода. И, выпивая эту жидкость, мы действительно можем и метаболизм разогнать, и калории сжечь. Выходит, что эффект отрицательной калорийности только у сильно холодной (или горячей) воды: на нагревание (или охлаждение) 1 литра на 1 градус организм тратит примерно 1 ккал. Польза от таких уловок минимальна. Выпивая по 5-6 чашек ледяной воды в день, человек сможет похудеть за год лишь на 500 грамм.

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К продуктам с отрицательной калорийностью относятся большинство овощей и фруктов: огурец, сельдерей, шпинат, спаржа, брокколи, кабачок, лук репчатый, чеснок, листья салата, зелень (укроп, петрушка, базилик), красный острый перец, болгарский перец, морковь, цветная капуста, баклажан, редька, репа, томат, тыква, фасоль, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм, лимон, яблоко, слива, черника, ежевика, клюква, брусника, смородина, малина, клубника, ананас, манго, персик, инжир, арбуз, дыня.

К низкокалорийным продуктам, на переваривание которых организм тратит много энергии, диетологи относят и белковую пищу: отварное белое куриное мясо, отварную говядину, нежирные сорта рыбы и различные морепродукты.

Список самых полезных продуктов с отрицательной калорийностью, которые следует включить в рацион:

Огурец

Огурец можно есть в неограниченном количестве и не беспокоиться о фигуре. Он практически полностью состоит из воды, выводящей из организма токсины и шлаки. Кроме воды, в огурцах также содержатся полезные для организма бета-каротин, витамины А, В1, В2, С, фолиевая кислота, калий, магний, натрий и другие минералы, а также клетчатка, улучшающая микрофлору кишечника.

Сельдерей

Это продукт с самой низкой калорийностью среди овощей. В 100 г сельдерея содержится всего около 12-15 ккал, а на его переваривание уходит в два-три раза больше энергии. Поэтому, если вы худеете, есть смысл привыкнуть к специфическому вкусу сельдерея и добавлять его в салаты.

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Петрушка

Зелень, в частности петрушка, богата антиоксидантами, магнием, витаминами А, С и К, бета-каротином. В то же время совершенно безвредна для фигуры.

Шпинат

В шпинате очень мало калорий, но, кроме того, он еще очень полезен. Листья шпината способны восполнить дефицит в организме фолиевой кислоты, обеспечить его магнием и другими полезными витаминами и минералами.

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Морская капуста

В 100 г маринованной ламинарии примерно 49 ккал и очень много витаминов и минералов: витамин А, витамины группы В, кальций, магний, фосфор, железо, натрий, аминокислоты, а также йод.

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Имбирь

Имбирь относится к продуктам с отрицательной калорийностью за счет того, что заставляет организм производить тепло и тем самым тратить больше энергии.

Грейпфрут

Кроме того, что грейпфрут является низкокалорийным продуктом, он также известен тем, что улучшает пищеварение и выводит из организма лишнюю жидкость.

Черника

Наряду со многими другими ягодами черника отличается низкой калорийностью и большим содержанием полезных веществ. Так, горстка черники обеспечит организм необходимыми антиоксидантами, витаминами (А, С, В1) и минералами (магний, фосфор, калий).

Зеленый чай

Напитки могут быть с калорийностью со знаком минус. И, прежде всего, это зеленый чай. В 100 мл зеленого чая (без сахара) всего 3-5 калорий. В то же время на усвоение чая организм тратит примерно 30 калорий. Для дополнительной пользы и аромата в чай можно добавить имбирь, корицу, мяту, чабрец, шалфей.

Советы диетологов

Чтобы сохранить полезные свойства овощей и фруктов, их лучше употреблять в сыром виде, тщательно пережевывая. Диетологи также советуют не запивать пищу в процессе пережевывания, использовать больше зелени, не добавлять в блюда сахар, мед и другие углеводы.

Продукты с отрицательной калорийностью рекомендуется употреблять во время похудения. Однако диетологи уточняют, что эти продукты действительно помогают похудеть, но за счет способности быстро заполнять желудок и утолять голод, а также давать минимум калорий по сравнению с привычными нам блюдами. Сжигать калории, набранные при других приемах пищи, они не могут.

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