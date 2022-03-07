Продвигал в Украине идеи "русского мира": СБУ поймала агента ФСБ (фото, видео)

Продвигал в Украине идеи "русского мира": СБУ поймала агента ФСБ (фото, видео)

Также украинская спецслужба установила московского координатора этого агента.

СБУ задержала агента Федеральной службы безопасности России, продвигавшего в Украине идеи "русского мира". У агента был псевдоним "Гелен", а его куратор – сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович.

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"У него есть документы прикрытия на имя Шыпулин Александр Владимирович и он якобы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований", — информируют в Службе безопасности Украины.

Он занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения, сбором информации об общественно-политической ситуации в Украине и проведением информационных операций, выгодных агрессору.

Также украинская спецслужба установила московского координатора этого агента.

Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич. Сейчас с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Он взят под стражу.

переписка агента ФСБ

переписка агента ФСБ

Напомним, спецслужба в Киеве задержала директора одного из предприятий Днепра, работавшего на ФСБ. Он сообщал данные об украинских военных и финансировал "ДНР".