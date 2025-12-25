Продвигаются ли россияне на Сумщине после нового прорыва границы: комментарий ГПСУ

ВСУ держат оборону / © Associated Press

После прорыва границы и захода в село Грабовское российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь Сумской области, однако им это не удается.

Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

«Что касается зашедших туда россиян, которые пытаются продвинуться вглубь территории нашего государства, то ничего им не удается, потому что все составляющие Сил обороны и подразделения Вооруженных сил, и подразделения Государственной пограничной службы не дают врагу это сделать, применяя и артиллерию, и беспилотные летательные аппараты», — заверил он.

По его данным, на момент, когда противник предпринял такие действия, украинским воинам пришлось отойти с некоторых позиций: «И одновременно еще раз подчеркну, продвинуться за пределы этого населенного пункта, противнику не удается и по нему наносится огненное поражение и удерживаются те позиции, на которых находятся наши военнослужащие».

Он добавил, что в рамках Хотинской и Юнаковской громад враг также проявляет свою активность по поводу попыток атаковать позиции украинских воинов.

Напомним, 18 декабря российские оккупанты зашли в село Грабовское Сумской области, расположенное непосредственно на линии границы с РФ, и вывезли оттуда около 50 местных жителей на территорию России.