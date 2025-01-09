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Продвижение россиян и движение вражеских беспилотников: главные новости ночи 9 января 2025 года

Продвижение россиян и движение вражеских беспилотников: главные новости ночи 9 января 2025 года

Россияне пытаются продвинуться вперед / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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