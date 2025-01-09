Продвижение россиян и движение вражеских беспилотников: главные новости ночи 9 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг атаковал Украину беспилотниками: находитесь в укрытиях Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг — Deep State Читать далее –>
- В Капитолий пытался проникнуть мужчина с мачете и ножами Читать далее –>
- Стало известно, сколько осенью 2024 года россияне убили гражданских в Украине — ООН Читать далее –>
- Ночью Белгородщина пострадала от атаки беспилотников Читать далее –>
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