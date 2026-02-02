ТСН в социальных сетях

Украина
3436
1 мин

Продвижение россиян и взрывы в Черкассах: главные новости ночи 2 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 февраля 2026 года:

  • РФ активизировала атаки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей: под угрозой ключевая линия обороны Читать далее –>

  • В январе РФ оккупировала 245 кв км территории Украины: где враг давил больше Читать ->

  • В Черкассах раздались взрывы: что произошло Читать далее –>

  • РФ продвинулась у Доброполья и Приморского — обновлены данные с фронта Читать далее –>

  • Трамп заявил, что может заставить страны погасить долги перед ООН "одним звонком" Читать далее –>

3436
