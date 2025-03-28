Продвижение россиян в Харьковской области: в ВСУ назвали главную цель оккупантов

Город. / © Associated Press

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Главная цель армии Российской Федерации в Харьковской области – это Волчанск . оккупанты штурмуют город каждый день.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.

"Ситуация на Харьковском направлении в течение последней недели существенных изменений не претерпела. Если говорить о точках активности оккупантов, то их главной целью остается Волчанск", - подчеркнул он.

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По словам Шамшина, россияне не оставляют попыток вытеснить подразделения Сил Обороны Украины за пределы города. Впрочем , попыток форсировать реку Волчья пока не фиксируется, добавил он.

Другая точка напряжения – это район населенного пункта Двуречная, это к северу от Купянска. Там россияне продолжают свои попытки переправлять свои пехотные подразделения на правый берег реки Оскол.

Как сообщали аналитики проекта DeepState, ситуация в районе Лимана обостряется. Враг активно оказывает давление на Ямполевку, имел продвижение в Тернах и почти полностью оккупировал населенный пункт.