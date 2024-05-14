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Продвижение врага на Харьковщине и "прилет" в Белгороде: главные новости ночи 14 мая 2024 года

Продвижение врага на Харьковщине и "прилет" в Белгороде: главные новости ночи 14 мая 2024 года

Беспокойная ночь была у россиян. / Фото: из соцсетей

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Что происходит на Харьковщине: Генштаб представил ночную постройку Читать далее –>
  • Враг продвинулся возле Волчанска и захватил Лукьянцы — Deep State Читать далее –>
  • Deep State: аналитики показали визуальное подтверждение пребывания врага в Огурцове Читать далее –>
  • В России убеждают, что под "обстрел ВСУ" попало село Читать далее –>
  • В Белгороде — "прилет": первые подробности Читать далее –>

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