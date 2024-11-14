Продвижение врага на востоке, ночные взрывы в Харькове: главные новости ночи 14 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг продвигается на востоке: оккупировал еще один населенный пункт — DeepState Читать далее –>
- В Харькове ночью раздались взрывы — Терехов Читать далее –>
- Кремль пытается диктовать условия будущих переговоров и хочет полной капитуляции Украины — ISW Читать дальше –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- ВСУ отразили пять атак врага на Курщине — DeepState Читать далее –>
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