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Продвижение врага на востоке, ночные взрывы в Харькове: главные новости ночи 14 ноября 2024 года

Продвижение врага на востоке, ночные взрывы в Харькове: главные новости ночи 14 ноября 2024 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг продвигается на востоке: оккупировал еще один населенный пункт — DeepState Читать далее –>
  • В Харькове ночью раздались взрывы — Терехов Читать далее –>
  • Кремль пытается диктовать условия будущих переговоров и хочет полной капитуляции Украины — ISW Читать дальше –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • ВСУ отразили пять атак врага на Курщине — DeepState Читать далее –>

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