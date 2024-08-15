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Продвижение врага в Донецкой области и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 15 августа 2024 года

Продвижение врага в Донецкой области и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 15 августа 2024 года

Дроны продолжают надоедать украинцам / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Стало известно, какие населенные пункты оккупировал враг — Deep State Читать далее –>
  • Власти Курской области объявили об эвакуации большого поселка Глушково и близлежащего района Читать далее –>
  • Оккупанты обстреляли Херсон: один человек погиб и 10 получили ранения Читать далее –>
  • Ночью по Украине двигались вражеские дроны: где были слышны взрывы Читать далее –>
  • Оккупанты проводят мероприятия деструктивного воздействия на ТОТ Украины Читать далее –>

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