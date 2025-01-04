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Продвижение врага в Курахово и полеты ударных дронов: главные новости ночи 4 января 2025 года

Продвижение врага в Курахово и полеты ударных дронов: главные новости ночи 4 января 2025 года

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Украину снова атаковали беспилотники: куда направляются Читать дальше –>
  • Курахово: враг захватил полностью и закрепился в частном секторе возле ТЭС — военный обозреватель Читать далее –>
  • Зеленский поздравил новый созыв Конгресса США и Джонсона с переизбранием Читать далее –>
  • Корректирующая удары врага по Харькову получила 10 лет тюрьмы — СБУ Читать далее –>
  • Ночью в Украине прогремели взрывы: где было громко читать дальше –>

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