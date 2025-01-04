Продвижение врага в Курахово и полеты ударных дронов: главные новости ночи 4 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Украину снова атаковали беспилотники: куда направляются Читать дальше –>
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