Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении, землетрясение в Японии и протесты в Пакистане: главные новости ночи 10 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 мая 2023 года:
- ВСУ разгромили несколько рот оккупантов и продвинулись на Бахмутском направлении — Белецкий Читать дальше –>
- В Пакистане вспыхнули протесты на фоне ареста экс-премьер-министра Читать далее –>
- Крупнейшая группа в Европарламенте поддержала приглашение Украины в НАТО — СМИ Читать далее –>
- В Японии произошло землетрясение: что известно Читать далее –>
- Захватчики в Мариуполе уничтожили более 1,1 тысяч домов Читать далее –>
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