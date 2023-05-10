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Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении, землетрясение в Японии и протесты в Пакистане: главные новости ночи 10 мая

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Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении, землетрясение в Японии и протесты в Пакистане: главные новости ночи 10 мая

Главные события ночи 10 мая / Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 мая 2023 года:

  • ВСУ разгромили несколько рот оккупантов и продвинулись на Бахмутском направлении — Белецкий Читать дальше –>
  • В Пакистане вспыхнули протесты на фоне ареста экс-премьер-министра Читать далее –>
  • Крупнейшая группа в Европарламенте поддержала приглашение Украины в НАТО — СМИ Читать далее –>
  • В Японии произошло землетрясение: что известно Читать далее –>
  • Захватчики в Мариуполе уничтожили более 1,1 тысяч домов Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1055
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