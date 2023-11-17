Продвижение ВСУ на левом берегу Херсонской области: все, что известно о ситуации

В последние дни активно обсуждается продвижение ВСУ на левом берегу Херсонской области. Да, украинские войска имеют определенные успехи, однако ситуация остается сложной, тяжелые бои не утихают.

Что происходит на Левобережье Херсонской области – читайте в материале ТСН.ua.

Следует соблюдать информационную тишину

Как отметил морпех 36-й бригады Валерий Прозапас, ситуация на Левобережье Херсонщины непростая, поэтому не нужно "рисовать себе воздушные замки". Там продолжается монотонная, рутинная боевая работа. Скорее всего, она затянется не на один месяц

Пока говорить о каких-то стратегических, прорывных действиях на левом берегу – нельзя. Боец призвал сохранять информационную тишину, потому что когда "все переходит в прямой эфир, это не очень хорошо отражается на действиях подразделений ВСУ".

"Боевые порядки оккупационной армии очень хорошо подготовлены к обороне. То, что оккупанты признают присутствие наших войск на левом берегу, означает, что они будут делать все возможное, чтобы не допустить стратегического прорыва ВСУ", – уверяет Прозапас.

ВСУ продвигаются

Украинские военные оттесняют оккупантов на 3-8 километров от береговой линии. В ОК "Юг" сообщили, что ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонской области. По словам Натальи Гуменюк, с наступлением периода дождливой погоды ощутимо уменьшилось количество обстрелов.

"Очевидно, что врагу сложнее овладевать новыми позициями, потому что мы выбиваем их с устойчивых позиций, им надо где-то обустраивать новые, и пока они это делают, правый берег может немного отдохнуть. Хотя они пытаются количеством компенсировать качество – за прошедшие сутки мощный обстрел Белозерки и самого Херсона. Они пытаются сконцентрироваться на отдельных населенных пунктах, чтобы не распылять свои силы по всему правому берегу", – говорит представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Враг несет серьезные потери в технике из-за точных ударов ВСУ. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, это можно увидеть, в частности, в Крынках.

Сожженная техника окупантов в Крынках / Фото: Telegram / Сергей Стерненко

"Крынки. Что-то происходит с техникой оккупантов. Климат влажный, ржавеет быстро и разваливается", – лаконично намекнул он.

Успешные операции, закрепление на плацдармах, перегруппировка врага

В Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Известно, что там проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Продолжаются тяжелые бои, наши защитники прилагают титанические усилия.

"Одна из главных целей этой работы – оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона – тем лучше. Вместе с тем, наши воины наносят значительные потери вражеским силам, уничтожают технику и личный состав. Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько удачных и успешных действий", – отмечают в ведомстве.

Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти каждый день захватчики совершают от 4 до 10 таких попыток. Как следствие, в результате значительных потерь враг вынужден перебрасывать подразделения по другим направлениям.

В ходе успешных действий Сил обороны ликвидировано 1216 военных армии РФ, еще 2217 – получили ранения. Враг также потерял: 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 боевых бронированных машин, 9 РСЗО, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, четыре командных пункта, 29 складов с боеприпасами PV оперативно-тактического уровня

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсона

"Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", – констатировали в сообщении на фейсбук-странице Морской пехоты.

Украинские морские пехотинцы производят огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения врага.

Более того, закрепление Сил обороны Украины на позициях на левобережье Херсонской области может заставить российских оккупантов на этом направлении попытаться провести определенную перегруппировку. Об этом сообщили в ГУР МО.

Президент и ОПУ заинтриговали

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал важное заявление по ситуации на Левобережье Херсонщины. Он поблагодарил воинов за движение вперед.

"Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждому, кто возвращает Украине свободу и справедливость! Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждому, кто возвращает Украине свободу и справедливость!", – отметил главнокомандующий.

Поддержал его и глава Офиса президента Андрей Ермак, оставив красноречивое фото и символические эмодзи: арбуз, нос свиньи и смерть.

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсона

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