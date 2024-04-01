"Продвижения нет, но интенсивность боев крайне высока": у Зеленского обратились к союзникам

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина нуждается в паритетном из РФ количестве оружия.

В Украине нужно резко наращивать военное производство. Страна нуждается в насыщении паритетного количества оружия как можно быстрее.



Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Без иллюзий. Позиционной войны нет (продвижения нет, но интенсивность боев крайне высока), признаков "заморозки" нет. РФ не решила своих основных задач (среди которых уничтожение суверенного государства, захват и юридическое закрепление чужих территорий, фильтрация/депортация и уничтожение крупных групп нелояльного населения) и потому продолжает эскалацию", — заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Россия бросает на войну все свои ресурсы, а война такого рода имеет только военное решение.

"Поэтому еще раз: давайте без иллюзий, просто сидеть и ждать не получится, все равно придется резко наращивать военное производство и насыщать Украину паритетным количеством оружия. Чем быстрее, тем эффективнее и лучше будет выглядеть ситуация", — написал он.

Напомним, российская армия пытается прорвать оборону ВСУ при поддержке авиации на некоторых направлениях. Так, на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском в течение 30-31 марта на фронте произошло 53 боевых столкновения.

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