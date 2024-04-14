Продюсер "20 дней в Мариуполе" призналась, где сейчас "Оскар" и как получала угрозы от россиян

Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко рассказала, где сейчас находится статуэтка "Оскара" и как после выхода фильма получала угрозы от россиян.

В интервью Маричке Падалко Степаненко призналась, что статуэтку ныне хранит у себя режиссер Мстислав Чернов. Впрочем, продюсер надеется, что "Оскар" когда-нибудь все же окажется в Мариуполе.

"Статуэтка в Мстислава, ведь он режиссер. Он ее оберегает теперь. Но здесь статуэтка не самое главное. Самое главное – что нас услышали и слышат. Я очень надеюсь, что эта статуэтка окажется в Мариуполе. Я очень надеюсь, что так и будет, потому что это для Мариуполя, это для Украины и для всех нас", – поделилась Василиса.

"Оскар", который получил фильм "20 дней в Мариуполе"

Продюсер также рассказала, что после выхода фильма "20 дней в Мариуполе" начала получать угрозы от россиян. Но Степаненко на них не реагирует. Как говорит продюсер, правда на их стороне и им нечего бояться.

"Иногда такое бывало, особенно в начале. Я, конечно, на это не реагирую. Я не волнуюсь, потому что я знаю, что мы показываем правду. Мне нечего скрывать и чего бояться", — добавила Степаненко.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Василиса Степаненко: "Я думала это последняя ночь в моей жизни"

Отметим, в марте фильм "20 дней в Мариуполе" получил статуэтку "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Напомним, ранее Василиса Степаненко рассказала, как они бежали из почти оккупированного Мариуполя. Также продюсер вспомнила, как прятала от оккупантов карты памяти с их наработками.

Читайте также: