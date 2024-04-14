Продюсер "20 дней в Мариуполе" призналась, почему оставалась в городе и как думала о гибели

Василиса Степаненко рассказала, как считала, что уже не не получится выехать.
Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко призналась, почему решила остаться в городе и, несмотря на опасность, не уехала, и как думала, что погибнет.
В интервью Маричке Падалко Степаненко рассказала, что до начала полномасштабной войны они с командой работали в Харькове и делали материал о настроениях населения на фоне новостей о начале российского вторжения. Впоследствии команда приняла решение, что нужно ехать в Мариуполь, ведь это большой и важный город в Донецкой области, так что оккупанты будут пытаться его захватить. В первый день войны Степаненко вместе с коллегами уже была в Мариуполе.
Окончательно команда поняла, что должна оставаться в городе, когда обратила внимание на то, что из СМИ никого не осталось. Степаненко говорит, что их задачей было освещать все, что происходит в Мариуполе, и они выполняли свою работу.
"23 февраля мы приняли решение, а 24-го уже за несколько часов до начала полномасштабного вторжения мы приехали в Мариуполь. Это было наше общее решение, что мы остаемся. Каждый день мы просто работали и документировали все, что происходило вокруг нас. Помню, когда мы приехали в гостиницу, где мы останавливались, там было много машин прессы. Какого-то дня мы вернулись из больницы и поняли, что там больше нет машин. В тот момент дня нас это было окончательное решение, что мы остаемся", – рассказала Василиса.
Продюсер поделилась, что в Мариуполе было эмоционально и физически сложно находиться. По словам Степаненко, были моменты, когда она считала, что вообще не выживет и проводит свою последнюю ночь. Особенно это осознание пришло, когда в Мариуполе уже не было электроэнергии и связи. Когда после тяжелых ночей команда просыпалась, то несмотря на риск, дальше шла работать.
"Я постоянно думала, что мы скорее всего не сможем выехать. Для меня критический момент был ночью в больнице, когда исчез свет и исчезла связь. Я помню, что в тот момент я подумала, что, возможно, больше никогда не смогу позвонить своей семье, услышать голос родных и друзей. В этот момент было уже сотни раненых в больнице, они просто лежали в коридоре на полу, кричали от боли. В то же время, напротив больницы горел дом, в тот момент я почему-то подумала, что это будет последняя ночь в моей жизни", — поделилась Василиса.
▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Василиса Степаненко: "Я думала это последняя ночь в моей жизни"
Напомним, ранее Василиса Степаненко призналась, где сейчас находится статуэтка "Оскар", которую завоевала лента "20 дней в Мариуполе". Также продюсер рассказала, как после выхода фильма на экраны ей угрожали россияне.
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