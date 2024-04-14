Продюсер "20 дней в Мариуполе" призналась, почему оставалась в городе и как думала о гибели

Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко призналась, почему решила остаться в городе и, несмотря на опасность, не уехала, и как думала, что погибнет.

В интервью Маричке Падалко Степаненко рассказала, что до начала полномасштабной войны они с командой работали в Харькове и делали материал о настроениях населения на фоне новостей о начале российского вторжения. Впоследствии команда приняла решение, что нужно ехать в Мариуполь, ведь это большой и важный город в Донецкой области, так что оккупанты будут пытаться его захватить. В первый день войны Степаненко вместе с коллегами уже была в Мариуполе.

Окончательно команда поняла, что должна оставаться в городе, когда обратила внимание на то, что из СМИ никого не осталось. Степаненко говорит, что их задачей было освещать все, что происходит в Мариуполе, и они выполняли свою работу.

Василиса Степаненко

"23 февраля мы приняли решение, а 24-го уже за несколько часов до начала полномасштабного вторжения мы приехали в Мариуполь. Это было наше общее решение, что мы остаемся. Каждый день мы просто работали и документировали все, что происходило вокруг нас. Помню, когда мы приехали в гостиницу, где мы останавливались, там было много машин прессы. Какого-то дня мы вернулись из больницы и поняли, что там больше нет машин. В тот момент дня нас это было окончательное решение, что мы остаемся", – рассказала Василиса.

Продюсер поделилась, что в Мариуполе было эмоционально и физически сложно находиться. По словам Степаненко, были моменты, когда она считала, что вообще не выживет и проводит свою последнюю ночь. Особенно это осознание пришло, когда в Мариуполе уже не было электроэнергии и связи. Когда после тяжелых ночей команда просыпалась, то несмотря на риск, дальше шла работать.

Василиса Степаненко

"Я постоянно думала, что мы скорее всего не сможем выехать. Для меня критический момент был ночью в больнице, когда исчез свет и исчезла связь. Я помню, что в тот момент я подумала, что, возможно, больше никогда не смогу позвонить своей семье, услышать голос родных и друзей. В этот момент было уже сотни раненых в больнице, они просто лежали в коридоре на полу, кричали от боли. В то же время, напротив больницы горел дом, в тот момент я почему-то подумала, что это будет последняя ночь в моей жизни", — поделилась Василиса.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Василиса Степаненко: "Я думала это последняя ночь в моей жизни"

Напомним, ранее Василиса Степаненко призналась, где сейчас находится статуэтка "Оскар", которую завоевала лента "20 дней в Мариуполе". Также продюсер рассказала, как после выхода фильма на экраны ей угрожали россияне.

Читайте также: