Продюсер "20 дней в Мариуполе" рассказала, как бежала из города и какие ценные показания удалось вывезти

Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко рассказала, как бежала из почти оккупированного города и какие ценные показания ей удалось вывезти.

В интервью Маричке Падалко Степаненко поделилась, что в последние дни в Мариуполе они с командой понимали, что оставаться в городе опасно. В частности, в российских медиа их уже поливали грязью и окрестили "информационными террористами", так что оккупанты могли узнать их.

Василиса Степаненко

Кроме того, техника журналистов уже начала ломаться, а на картах памяти не было места. Команда приняла решение выезжать, чтобы сохранить все наработанные материалы.

"Последние дни, когда мы там находились, уже были захвачены части города. Мы понимали эту опасность, если они нас найдут, они смогут понять, кто мы. В российских медиа уже писали, что мы "информационные террористы", "пропагандисты" и "делаем фейки". Уже техника у нас начала ломаться, уже не было места на карточках памяти. Мы понимали, чтобы выжить и сохранить эти материалы, нам нужно уезжать. 14 марта первые люди уехали из Мариуполя. Мы получили уведомление от нашей редакции, что нужно уезжать", - вспомнила продюсер.

Степаненко говорит, что они должны были выезжать с волонтерами "Красного креста", однако поездка не удалась. Съемочную группу "20 дней в Мариуполе" спас полицейский Владимир. Рискуя собственной жизнью, мужчина посадил журналистов и свою семью в авто и поехал на эвакуацию.

Василиса Степаненко и Владимир Никулин

"Уезжали уже последние волонтеры "Красного креста". Мы думали, что с ними будем уезжать. Так получилось, что мы опоздали на место встречи, они уехали без нас. Нас спас полицейский Владимир, который просто посадил нас к себе в авто, взял свою семью и принял решение уезжать", — рассказала Василиса.

Василиса Степаненко и Владимир Никулин

Продюсер говорит, что им приходилось проезжать через российские блокпосты. Съемочная группа пыталась спрятать все материалы, чтобы не подвергаться риску и сохранить ценные видео от россиян. В конце концов, карты памяти прятали в вещах женщины. Василиса Степаненко поделилась, что они тогда считали, что мужчин будут проверять более тщательно. Также продюсеру удалось вывезти из Мариуполя ценные показания парамедика Тайры. Карту памяти Степаненко тогда спрятала в тампоне, ведь надеялась, что россияне там не будут смотреть.

"Когда мы ехали, пытались спрятать все эти карты. Я прятала карты в карманы, в одежду. Дочь Владимира прятала все к себе в одежду. Мы думали, что женщин не будут так сильно проверять, как мужчин. На тот момент у меня была карта парамедика Тайры. Ее я вообще в тампоне спрятала. Я не знала, что на этой карте, но понимала, что это важно вывезти. На карте были показания Тайры. Я до сих пор не могу поверить, что мы выжили. Я до сих пор не могу поверить, что нам удалось вывезти эти материалы через 15 российских блокпостов и что нам удалось сделать этот фильм и показать его", - поделилась Степаненко.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Василиса Степаненко: "Я думала это последняя ночь в моей жизни"

Отметим, в 2023 году вышел фильм от режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" о осаде города в феврале-марте 2022 года. В этом году фильм получил статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

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