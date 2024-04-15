Продюсер "20 дней в Мариуполе" рассказала, выжили ли все герои фильма и как искала с ними связь

Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко рассказала, удалось ли всем участникам документального фильма выжить и как искала с ними связь.

В интервью Маричке Падалко Степаненко рассказала, что почти всех героев фильма удалось найти. Съемочная группа поддерживает связь с ними и следит за тем, как продолжается их жизнь. Продюсер подчеркнула, что их тяжелые истории, которые видят зрители в фильме, на этом не заканчиваются, ведь после всего пережитого в Мариуполе им приходится жить с горечью на сердце.

"Мы нашли почти всех героев фильма. Мы следим за их историями, как складывается их жизнь. Самое страшное то, что эти истории не заканчивается тем, что мы видим в фильме. Люди продолжают жить, а жить с чувством потери своего родного человека, своего ребенка просто невозможно. Конечно, я почти все время на связи со многими из них. Мы поддерживаем эту связь", – поделилась Василиса.

Василиса Степаненко

Продюсер рассказала, что не знает, как сложилась судьба всех участников фильма. Впрочем, постоянно получается узнавать о них. В частности, на разные показы проходят мариупольцы, которые были в оккупированном городе. Василиса говорит, что они часто подходят к ней и рассказывают о судьбе того или иного участника фильма.

"Когда у нас есть показы в разных странах, иногда приходят люди из Мариуполя, они рассказывают, что знают этих людей. Недавно у меня была встреча на показе во Франции. Там женщина сказала, что она узнала в фильме другую женщину, которая ее спасла и вывезла из Мариуполя. Ты находишь вот эти все истории в течение времени. Также в фильме есть момент, когда разбомбили последнюю пожарную станцию в городе. Там парень был под завалами. Недавно мы увидели, что сейчас он лечится в США со своей матерью", — поделилась продюсер.

Василиса Степаненко / Фото: скриншот с видео

Василиса Степаненко также высказалась об одной героине фильма, которая встала на сторону россиян. Речь идет о Марианне, которая пережила бомбардировку роддома, но после всего пережитого поддержала действия оккупантов. По словам продюсера фильма, она не знает, что произошло с женщиной и не может комментировать ее поступок. Василиса же рассказала о другой семье. Им удалось выжить при бомбардировке роддома, но на их лицах остались шрамы. Продюсер поделилась, что во время встречи они заявили, что не будут от них избавляться. Шрамы – это способ показать миру, что пришлось пережить в Мариуполе.

"Я, к сожалению, не знаю, что с ней произошло именно после этих событий. Ее родственники связывались с нами, пытались узнать, жива ли она, или с ней все хорошо. У нас есть семья Гусаков, которые чудом смогли выжить в этой атаке. Эта семья сейчас находится в Нидерландах и до сих пор у отца и матери есть шрамы на лице. Они говорят, что не хотят их убирать, чтобы их смог увидеть мир и чтобы они с ними пришли в суд в Гааге", - добавила Василиса.

Напомним, ранее Василиса Степаненко рассказала, почему сразу после начала полномасштабной войны не уехала из Мариуполя, а также как считала, что не сможет сбежать из города.

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