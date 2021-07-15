Проехал 300 метров и перевернулся: возле Ровно 23-летний парень украл авто и сразу попал в ДТП

Проехал 300 метров и перевернулся: возле Ровно 23-летний парень украл авто и сразу попал в ДТП

Парня нашли — им оказался пьяный местный житель.

На Ровенщине 23-летний парень угнал автомобиль Renault Clio. Проехал на нем 300 метров и попал в ДТП.

Об этом сообщила полиция области.

О похищении авто в полицию обратился 14 июля около часа ночи его владелец, 21-летний житель села Большой Олексин.

Водитель автомобиля Renault Clio рассказал, что на несколько минут оставил открытую машину с заведенным двигателем недалеко от магазина в селе Шпанов, а вернувшись — легковушки не обнаружил. Он пошел искать свое транспортное средство и увидел его перекинутым на обочине за 300 метров.

Полицейские установили, что 23-летний местный житель, сев за руль похищенной машины, на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы дороги и перевернулся.

Испугавшись ответственности, убежал с места ДТП. Правоохранители обнаружили нетрезвого угонщика по месту жительства. Результаты медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показали 0,99 промилле.

Сведения по факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства, оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов полицейские составили административные материалы.

Поврежденный автомобиль под расписку на ответственное хранение вернули владельцу. Зато злоумышленнику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, закарпатец украл авто у знакомого и перепродал, пока тот ходил в магазин.

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