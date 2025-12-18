Проехал 9 км и врезался в дерево: в Шепетовке задержали мужчину, который похитил и разбил Renault

© Национальная полиция Хмельницкой области

В Шепетовке Хмельницкой области полицейские сообщили о подозрении 25-летнему местному жителю, подозреваемому в незаконном завладении транспортным средством.

Как сообщили в полиции, 12 декабря в районное управление обратился 21-летний житель города с заявлением об исчезновении автомобиля Renault Kangoo, который был припаркован у его дома. Правоохранители оперативно приступили к поискам и уже в течение часа обнаружили угнанный автомобиль и установили личность предполагаемого злоумышленника.

По данным следствия, подозреваемый воспользовался тем, что автомобиль стоял с включенным двигателем. Он сел за руль и уехал, однако, преодолев около 9 километров, съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате ДТП транспортное средство получило повреждения. После аварии мужчина покинул авто и пытался скрыться.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что он недавно уволился из мест лишения свободы.

Следователи Шепетовского районного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

