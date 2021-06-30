"Проехал перегруженным – жди штрафа": эксперт рассказал о новой системе контроля за весом грузового транспорта

Сейчас на автодорогах установлено 48 систем.

Перегружать транспорт стало невыгодно из-за новых инициатив парламента и Президента Владимира Зеленского, а также благодаря технологическим решениям, внедренным в рамках "Большой стройки".

Об этом сообщил политический эксперт Сергей Быков.

Так, 28 июня Президент Зеленский подписал закон об автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров, а 29 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля". Ожидается, что Зеленский его подпишет в скором времени.

Как объяснил Быков, это означает, что впервые со времен Независимости на дорогах Украины начнется автоматическая фиксация и начисление штрафов за перегруженные грузовики.

За нарушения предусмотрены следующие штрафы:

перевозка грузов без необходимых документов – 17 000 грн, для международных перевозок - 34 000 грн

превышение габаритно-весовых нормативов - штраф от 8 500 грн до 51 000 грн

отказ от габаритно-весового контроля или отказ от остановки по требованию – 51 000 грн.

"Три-четыре таких штрафа - и ездить станет невыгодно. Дешевле продать машину", - рассказал эксперт.

Подобное решение назрело давно, считает Быков – особенно в связи со стартом в 2020 году программы Зеленского "Большая стройка", когда государство начало вкладывать большие средства налогоплательщиков в развитие сети автодорог.

Он также отметил, что одновременно с программой Президента Зеленского "Большая стройка", также впервые со времен Независимости, началось массовое установление так называемых WIMов - или систем "Взвешивания в движении".

"Таким образом была подготовлена технологическая база для контроля грузового транспорта, а теперь - законодательная. С WIMом не договоришься, ему на лапу не положишь, проехал по трассе перегруженным - автоматически жди штрафа с несколькими нулями", - написал эксперт.

Он добавил, что на украинских дорогах уже установлено 48 таких систем, а данные из них являются публичными.

"Большая стройка" стала основанием для целого ряда изменений. Потому что хорошие дороги - это не просто ровный асфальт. Это показатель уважения к законам и к людям, которые живут в этой стране", - резюмировал Быков.

Напомним, в июне 2021 Укравтодор выпустил первые евробонды в истории Украины - таким образом на Лондонской фондовой бирже удалось привлечь 700 млн под "Большую стройку".

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