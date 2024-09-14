Расходы на оборону увеличатся: в Раду передали проект бюджета

Кабинет министров Украины одобрил и передал Верховной Раде проект государственного бюджета на 2025 год.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Мельничук сообщил, что Кабинет Министров Украины, как субъект законодательной инициативы, зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" (регистрационный номер 12000).

Проект бюджета на 2025 год определяет три основных приоритета:

Оборона и безопасность : Расходы на оборону возрастут до 2,22 трлн. Денежные средства будут направлены на украинское оружие, технику и дроны. Социальная защита : Расходы на социальную защиту превысят 400 млрд грн. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться нуждающимся. 211 млрд грн предназначено для здравоохранения, а почти 170 млрд грн – для образования. Поддержка регионов и бизнеса : Продолжится помощь местным бюджетам через дотации и субвенции, а также финансирование льготного кредитования и грантов для предпринимателей. Дополнительно будут продолжены программы гуманитарного разминирования и есть Обитель.

Напомним, правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год, включающий новую модель управления публичными инвестиционными проектами. Это позволит сделать капитальные расходы более прозрачными и эффективными.

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