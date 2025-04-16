Проект "Контракт 18-24": Пограничная служба присоединилась к рекрутингу

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

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Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) присоединилась к проекту «Контракт 18-24», в рамках которого мужчины непризывного возраста могут по собственному желанию подписать контракт на прохождение военной службы в разных подразделениях Сил обороны Украины. Теперь добровольцы могут выбирать и службу в ГПСУ.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во время брифинга в среду 16 апреля.

По его словам, для защиты страны пограничники нуждаются в добровольцах не меньше других подразделений Сил обороны, и рекрутинг в подразделения ГПСУ продолжается постоянно через ТЦК.

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«И комплектуемся мы как по мобилизации, так и на контрактной основе. Собственно, 10 наших органов охраны государственной границы – это пограничные отряды, еще раньше получившие возможность комплектования по мобилизации без привлечения представителей Территориальных центров комплектования. И за последнее время, за последние дни фактически есть изменения в присоединении подразделений Государственной пограничной службы к комплектованию по Контракту 18-24», — отметил представитель.

Он уточнил, что главная задача этого рекрутинга – комплектование боевых бригад. И многие новобранцы присоединяются к пограничным подразделениям не только по мобилизации, но и по контракту, что позволяет выбирать для себя соответствующую вакантную должность.

Особое внимание в ГПСУ уделяется комплектованию важных подразделений, связанных с использованием беспилотников.

«Сейчас активно развиваются у нас подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов. Фактически это есть в каждой боевой бригаде, а также в линейных пограничных отрядах, в частности, это касается и Харьковского, Сумского пограничных отрядов, бригад "Форпост", "Гарт", "Стальной границы", "Месть" и других», — пояснил Андрей Демченко.

Напомним, Министерство обороны расширяет проект "Контракт 18-24". Уже вдвое увеличился список новых военных специальностей и должностей, доступных в рамках программы.