Проект об усилении мобилизации будет изменен: Арахамия назвал три пункта, над которыми работают

По словам Арахамии, к принятому в первом чтении проекте "вопрос есть у всех".

Законопроект об усилении мобилизации №10449, принятый Радой 7 февраля, ко второму чтению претерпеет некоторых изменений. В частности, начали работать над тремя пунктами, вызвавшими критику в украинском обществе.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, "вопрос к нему есть у всех", поэтому сейчас работают над такими положениями, как:

1. Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними — оставят все в редакции действующего законодательства.

2. Вопрос по аспирантам еще не решен, ищут компромисс.

3. Блокирование личных счетов граждан – неприемлемо.

"Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", — подчеркнул он.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация раскритиковала обновленную версию проекта о мобилизации и призывает власти доработать до второго чтения.

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