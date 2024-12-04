Проект ракеты "Паляница": Умеров поделился важными результатами

Украинская ракетная программа крайне важна на пути к победе и гарантии безопасности в будущем.

Частные предприятия демонстрируют невероятные результаты. Новый стартап реализовал проект ракеты "Паляница", уже вышедшей в серийное производство благодаря поддержке Минобороны.

Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Это яркий пример того, как государство и частный сектор объединяются для достижения общих целей", – отметил он.

Умеров добавил, что в современной войне ракеты являются ключевым элементом для нанесения ударов в глубокий тыл противника. Несмотря на эффективность дронов, их мощность ограничена.

"Кроме того, использование иностранных ракет часто нуждается в согласовании с партнерами. Здесь и проявляется стратегическая важность собственных ракет. Украинские крылатые и баллистические ракеты позволят нашим Вооруженным Силам действовать независимо, нанося точечные удары по ключевым объектам врага", — отметил глава Минобороны.

Это не только усиливает нашу оборону, добавляет он, но и создает эффективный механизм сдерживания агрессора.

Напомним, Украина увеличила производство крылатых ракет "Нептун" и усовершенствовала их для поражения целей на дальних расстояниях.

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