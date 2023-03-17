Проект "Синергия": Данилов рассказал, какими могут быть будущие переговоры с Россией

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас разрабатывается проект "Синергия", в котором изложено видение Украины на переговорный процесс с Россией и посредников в нем.

Страны, которые захотят стать посредниками между Украиной и Россией за столом переговоров, имеют, прежде всего, ответственные.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Здесь речь в ответственности. Если вы берете на себя эту функцию (посредника — ред.), вы должны быть ответственными. И это должен быть процесс понятный для общества. Если кто-то считает, что подковерно можно подписать "Минск-3", как это делалось с непонятными людьми, с непонятными полномочиями, с непонятными последствиями на время подписания, но с понятными уже в среднесрочном действии, я думаю, что такого у нас не будет", – убежден Данилов.

По его словам, сейчас аппарат СНБО разрабатывает проект "Синергия", в котором речь пойдет о переговорном процессе с РФ и окончании войны.

"Уже где-то месяцев 7-8 уже прошло, как мы начали разрабатывать этот проект. Он есть как проект. И мы считаем, что это вещь, на которую надо обращать внимание. И мы очень хотели бы, чтобы пришло время, когда он будет уже приобретать очерки документа. Еще раз подчеркиваю, что сейчас это только проект", — рассказал Данилов.

Объясняя название проекта, секретарь СНБО отметил, что это должна быть "синергия стран, имеющих общие интересы по защите своих национальных интересов".

"Если вы находите общие точки соприкосновения там, где у вас есть общий интерес, вы будете сотрудничать. Если у вас нет общего интереса, то это тогда не сотрудничество", — убежден Данилов.

Примером отсутствия общего интереса Данилов назвал ОДКБ, которая сегодня переживает не лучшие свои времена: "Москва считала себя умнее умных. И вот эта проблема Московии, когда она была тщеславна с самого начала. Вот эта имперская тщеславие их в ближайшее время и похоронит".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение России начать "мирные переговоры". Он заявил, что РФ должна "оценить новые реалии".

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