Проезд грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска заблокирован: детали

Польские фермеры заблокировали дорогу и проезд грузовиков из Украины на пограничном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"Из-за забастовки польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск-Ягодин" оформление грузовиков, следующих в Польшу, временно производиться не будет", говорится в сообщении.

Отмечается, что на въезд в Украину будут пропускаться только транспорт с гуманитарным грузом, а также два польских грузовика в час. Пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном режиме.

Предварительно акция продлится до 01:00 13 июня.

"Просим водителей учесть эту информацию при планировании поездок", — отмечают в ГНСУ.

Напомним, на днях польские фермеры блокировали движение грузовиков из Украины через пункт пропуска "Шегини". Проезд легковых автомобилей и автобусов осуществлялся.

Читайте также: