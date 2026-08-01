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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Проезд в Киеве подорожал: сколько теперь стоят маршрутки

В Киеве с 1 августа частные маршрутки подняли стоимость проезда до 25 гривен.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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За проезд придется платить больше

За проезд придется платить больше

С 1 августа частные перевозчики в Киеве подняли стоимость проезда до 20 и 25 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

  • Маршрутки, где проезд стоил 10 гривен, теперь стоят 20 гривен.

  • Маршрутки, где цена составляла 20 гривен, теперь стоят 25 гривен.

Перевозчики объясняют решение о повышении цен стремительным удорожанием горючего и острым дефицитом кадров из-за проблем с бронированием водителей.

«Мы планировали поднять цену еще с 15 июля, но этого не делали, потому что тогда подорожал общественный транспорт. А с тех пор за последние 15 дней стоимость горючего выросла на 15 гривен», — сказал руководитель «Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины» Игорь Моисеенко.

Напомним, с 15 июля выросла цена в Киеве на проезд в коммунальном транспорте. Теперь в столице одна поездка стоит 30 гривен.

Кроме этого, в Киеве с 1 августа вводится новый пересадочный QR-билет, позволяющий осуществлять неограниченное количество пересадок между различными видами общественного транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

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Дата публикации
Количество просмотров
326
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