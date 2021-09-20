Профессиональная деятельность или конфликт: в Днепре прокуратура назвала основные причины подрыва легкового автомобиля

Сейчас следователи продолжают устанавливать детали произошедшего.
У следствия есть несколько версий взрыва легкового автомобиля в Днепре, в результате которого погибли два человека.
Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко.
Согласно данным следователей, которые разбираются в причинах случившегося, подрыв легковушки мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших. По еще одной версии — Дарья Гречищева и Алексей Кавлак могли иметь с кем-то конфликт.
"Указанные лица имели активную гражданскую позицию, они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались довольно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС", — рассказал Александр Савенко.
Он также добавил, что сила взрыва действительно была от одного до двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Однако где именно находилось взрывное устройство, не уточняется. Не говорят следователи и о том, что нашли и отправили на экспертизу в доме Алексея Кавлака.
Напомним, что взрыв на проспекте произошел утром 15 сентября. На месте погибли два человека: начальница отдела связей с общественностью ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и инструктор по тактической медицине Алексей Кавлак.