"Профессиональная провокаторка и верующая": СМИ узнали детали о скандальной юристке УПЦ МП

На днях прихожанка УПЦ МП Виктория Кохановская пригрозила вывести верующих на улицы из-за выселения промосковских священников из Киево-Печерской лавры.

Верующая УПЦ МП Виктория Кохановская, которая называет себя правозащитницей, пригрозила властям, что прогожане Московского патриархата выйдут на улицы "в крестный ход" из-за выселения их конфессии из Киево-Печерской лавры. Она заявила, что в Украине якобы проходят преследования граждан за религиозные убеждения. Так, во время последней литургии УПЦ МП в Киево-Печерской лавре сотрудник СБУ якобы попытался вручить подозрение. Однако Виктория Кохановская устроила скандал, и правоохранитель был вынужден уйти.

СМИ узнали информацию о пылкой поклоннице УПЦ МП.

Известно, что 39-летняя Виктория Кохановская родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области.

В сентябре 2022 года она зарегистрировала общественную организацию по поддержке Московского патриархата "Женская сила Украины".

В конце октября 2022 года Кохановская подала в органы Национальной полиции Киевской области более 50 заявлений о якобы "преследовании" верующих УПЦ МП.

Летом 2022 года женщина организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ВЦУ общины Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Кроме того, она требовала от полиции возбудить уголовное дело против мэра Рожища и угрожала полицейскому. В Сеть попал перехват ее разговора с правоохранителем.

Выселение УПЦ МП из Лавры: что известно

Администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" разорвала договоры с УПЦ МП на аренду помещений комплекса. До 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

Однако священники УПЦ МП не собираются уезжать из Киево-Печерской лавры. Так, священник, представившийся архимандритом Поликарпом, в комментарии журналисту ТСН.ua сказал, что "выезжать не будет, потому что пришел сюда умереть".

На днях скандального наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополита Павла заметили во время процедуры оформления загранпаспорта.

ТСН.ua следит за событиями в Киево-Печерской Лавре, обновленную информацию читайте по ссылке.

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