Профессиональный коучинг выходит на глобальный уровень. Отделением ICF в Украине впервые реализован грантовый проект при поддержке ООН” — Алина Святненко

В программе развития «Сила Жизни – Опора бизнеса» приняли участие украинские предприниматели из всех регионов Украины Инициатива реализована национальным отделением Международной Федерации Коучинга (ICF) в Украине и при поддержке Программы развития ООН (UNDP).

"Коучинг усиливает свое присутствие в стране как эффективные технологии для формирования жизнестойкости украинцев, внедрение ментальных изменений в обществе и восстановление экономики", – Алина Святненко экс-президент ICF Ukraine и идеологиня проекта «Сила Жизни – Опора бизнеса» рассказала о его важности для украинцев.

Проект стал не только возможностью поддержать предпринимателей и граждан в сложные времена, но и платформой для создания реальных изменений в жизни людей. Благодаря комплексному подходу, включавшему образовательную программу, индивидуальные и групповые коучинговые сессии, нам удалось добиться значительных результатов.

"Образовательная часть и коучинговый процесс помогли участникам структурировать свои знания, осознать важность ментального здоровья и внедрить в свою жизнь практические инструменты для снижения стресса, управления энергией и планирования", — подчеркнула Алина Святненко.

Отзывы участников говорят сами за себя: "Я почувствовала положительные изменения в себе и научилась находить ресурс для движения вперед". "Проект помог мне избежать приема антидепрессантов и восстановить равновесие." "Участие в программе изменило мое отношение к стрессу и жизненным вызовам."

Лидер проекта отметила: "Сила Жизни — Опора бизнеса" доказал, что даже в самые тяжелые времена изменения возможны, если мы действуем вместе, поддерживая людей и создавая среду для роста. Мы еще раз убедились, что коучинг помогает людям увидеть себя с новой перспективы, найти ресурсы для жизни дальше, когда кажется, что уже ничего не осталось. Также дает уверенность, что каждый человек является автором своей жизни при любых обстоятельствах".

Инициативу «Сила жизни – Опора бизнеса. Усиление резильентности и осведомленности о ментальном здоровье» внедряет ICF Ukraine Charter Chapter при техническом администрировании ИСАР Единение и содействие Программы развития ООН (UNDP) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза, предоставленной в рамках проекта «EU4Recovery – Расширение возможностей общин в Украине. Подробнее о проекте можно почитать на официальном сайте.