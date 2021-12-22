"Профи": в Харькове водитель троллейбуса крутила руль, брала деньги за проезд и сидела в телефоне (видео)

Женщина отвлекалась на телефон, и это успели запечатлеть наблюдательные пассажиры.
В Харькове водитель городского троллейбуса во время движения отвлекалась на мобильный телефон. Женщина с кем-то переписывалась, а между словами поглядывала на дорогу и крутила руль.
Видео в иклали в телеграмм-канале "ХС Харьков".
На кадрах видно, как женщина за рулем общественного транспорта заглядывает в телефон во время движения. В то же время она успевает крутить руль и брать с пассажиров деньги за проезд.
"Вот это называется опыт. Мастер-класс от водителя 11 троллейбуса", – подписали видео его авторы.
Пользователи Сети возмутились увиденным, большинство считает, что отвлекаться на телефон за рулем – опасно для пассажиров троллейбуса и водителей авто на дороге:
- Инстаграмм сам себя не просмотрит.
- Я почему-то не могу вспомнить ДТП с троллейбусами.
- А все потому, что в Харькове дороги хорошие.
- Профи.
- Я не оправдываю, втыкание в телефон, но есть переферийное зрение, она видит дорогу и даже картину в зеркале.
- Этот человек везет кучу людей, за которых он отвечает. А также отвечает за других участников движения. Здесь нет оправданий действиям водителя, равно как нет оправданий, если произойдет какая-то ситуация.
- Они свой маршрут с закрытыми глазами могут проехать, наощупь, так сказать.
- Знаю этого водителья, она хорошо ездит.
Напомним, что в Харькове мужчина управлял авто и брился одновременно. На светофоре водитель успел достать бритву, умело орудовать ею по своему лицу и сдуть с нее побритое в окно.
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