"Профи": в Харькове водитель троллейбуса крутила руль, брала деньги за проезд и сидела в телефоне (видео)

"Профи": в Харькове водитель троллейбуса крутила руль, брала деньги за проезд и сидела в телефоне (видео)

Женщина отвлекалась на телефон, и это успели запечатлеть наблюдательные пассажиры.

В Харькове водитель городского троллейбуса во время движения отвлекалась на мобильный телефон. Женщина с кем-то переписывалась, а между словами поглядывала на дорогу и крутила руль.

Видео в иклали в телеграмм-канале "ХС Харьков".

На кадрах видно, как женщина за рулем общественного транспорта заглядывает в телефон во время движения. В то же время она успевает крутить руль и брать с пассажиров деньги за проезд.

"Вот это называется опыт. Мастер-класс от водителя 11 троллейбуса", – подписали видео его авторы.

Пользователи Сети возмутились увиденным, большинство считает, что отвлекаться на телефон за рулем – опасно для пассажиров троллейбуса и водителей авто на дороге:

Инстаграмм сам себя не просмотрит.

Я почему-то не могу вспомнить ДТП с троллейбусами.

А все потому, что в Харькове дороги хорошие.

Профи.

Я не оправдываю, втыкание в телефон, но есть переферийное зрение, она видит дорогу и даже картину в зеркале.

Этот человек везет кучу людей, за которых он отвечает. А также отвечает за других участников движения. Здесь нет оправданий действиям водителя, равно как нет оправданий, если произойдет какая-то ситуация.

Они свой маршрут с закрытыми глазами могут проехать, наощупь, так сказать.

Знаю этого водителья, она хорошо ездит.

В Харькове водительша троллейбуса за рулем во время движения "сидела" в телефоне

Напомним, что в Харькове мужчина управлял авто и брился одновременно. На светофоре водитель успел достать бритву, умело орудовать ею по своему лицу и сдуть с нее побритое в окно.

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