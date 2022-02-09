Профильные министры начнут регулярно информировать о вопросах безопасности: кто и в какие дни будет выходить к украинцам

Министры будут рассказывать, что происходит в Украине и вокруг страны.
На фоне усиления российской агрессии и угрозы возможного вторжения РФ профильные министры будут информировать общество о вопросах безопасности. Чиновники еженедельно будут выходить на брифинги, сообщая актуальную информацию о ситуации в государстве.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Глава Минобороны заявил, что для улучшения информирования общественности о ситуации в секторе безопасности и обороны будут проходить еженедельные брифинги профильных министров. По его словам, каждую среду на брифинг будет выходить глава МИД, каждый четверг — глава Минобороны, и в пятницу — министр внутренних дел.
"Принято решение, и каждую неделю теперь один министр будет давать свой брифинг: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, я – в четверг, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский – в пятницу. То есть каждый из министров, имеющий отношение или в сектор безопасности и обороны, или во внешнеполитическое ведомство, будет давать брифинг и подробно рассказывать, что происходит в стране и вокруг страны", — отметил Алексей Резников.
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