Профильный комитет Рады не поддержал отставку Малюка с должности главы СБУ — нардеп

Василий Малюк

Реклама

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел представление президента Украины об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, однако не набрал достаточного количества голосов для поддержки этого решения.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Детали голосования в Комитете

Согласно данным депутата, голоса членов комитета распределились следующим образом:

Реклама

«За» увольнение — 7 членов комитета;

«Против» — 6;

«Удержались» — 2.

Таким образом, сторонники отставки оказались в меньшинстве (7 против 8) и решение не было принято.

Что это значит для дальнейшей процедуры?

Как пояснил нардеп, что, несмотря на отсутствие рекомендации профильного комитета, вопрос все равно может быть вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

Это не сильно мешает вынести в зал. Просто выходит, что комитет не рекомендует это на рассмотрение. Но это не мешает вынести на голосование постановление, где нужно будет набрать 226+ голосов», — пояснил Железняк.

В то же время нардеп выразил сомнение об успешности такого голосования в парламенте, отметив, что в настоящее время необходимое количество голосов для отставки Василия Малюка, вероятно, не найдется.

Реклама

Что известно об увольнении Василия Малюка?

Как сообщили источники ТСН.ua. между Зеленским и Малюком возникла напряженная дискуссия из-за нежелания генерала уходить с должности добровольно, что едва не привело к его официальному отстранению.

Глава СБУ объяснил свою позицию тем, что сейчас на финальной стадии находятся несколько операций масштаба «Паутины», и оставить их сейчас означало бы совершить преступление. В то же время, он дал понять, что если президент настаивает, то вопрос следует передать в Верховную Раду, чтобы она приняла соответствующее решение.

Впоследствии, 5 января, глава СБУ Василий Малюк заявил, что уходит в отставку. По его словам, он останется в системе СБУ, чтобы «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня».

Глава ВР Руслан Стефанчук показал официальное представление Зеленского на увольнение Малюка с должности. Вопрос смены руководства Службы безопасности Украины перешел в законодательную плоскость. Соответствующий документ уже был зарегистрирован в парламенте.