Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о жестком наказаним за нарушения в строительстве

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о жестком наказаним за нарушения в строительстве

Вскоре Верховная Рада может начать рассмотрение в первом чтении законопроекта №5877, ужесточающего ответственность за нарушения в градостроительстве.

Решение рекомендовать законопроект к рассмотрению и принятию принял Комитет по правоохранительной деятельности.

Об этом сообщила соавтор законопроекта, народный депутат и председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

Законопроект №5877 является завершающим звеном в реформе градостроительного сектора. Ранее депутаты уже приняли в первом чтении базовый законопроект №5655, предусматривающий перевод государственной регистрации права на выполнение подготовительных и строительных работ в электронную систему, исключающую влияние человеческого фактора. В ближайшее время депутаты будут рассматривать его уже во втором чтении.

Что же касается законопроекта №5877, по словам Шуляк, он вносит изменения во многие статьи действующего Уголовного кодекса и добавляет новую, 197-2, предусматривающую уголовную ответственность за самовольное занятие земельного участка и незаконное строительство, в том числе и без признаков самовольного захвата земельного участка, если такие действия привели или могли привести к особенно тяжелым последствиям.

Если же незаконное строительство создало опасность или привело к тяжелым технологическим авариям или экологическим катастрофам, гибели или массовым заболеваниям населения, законопроект предлагает введение наказания в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

"Важно, что ответственность за самовольный захват земельных участков историко-культурного значения будет также усилена, что особенно актуально для современной Украины", - добавила Елена Шуляк.

Особое внимание в законопроекте уделено наложению временного ареста на объект незаконного строительства. Под арестом подразумевается временное лишение возможности отчуждения, распоряжения и пользования, в том числе строительства, ремонта, демонтажа и реконструкции. Арест будет действовать вплоть до выполнения постановления об административном правонарушении.

И наконец, законопроект ужесточает нормы ответственности за подделку документов, печатей, штампов, бланков или их сбыт. За внесение сфальсифицированных документов в электронную систему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

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