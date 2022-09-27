"Проглотят": вестник апокалипсиса Медведев выдал "фонтан диарейной демагогии" об использовании РФ ядерного оружия

Дмитрий Медведев проспался после очередной попойки и вышал очередной обеденный шедевр с угрозами об использовании россией ядерного оружия.

Он заявил, что на Западе это проглотят.

Об этом заместитель Радбеза РФ Дмитрий Медведев подискутировал с собой в телеграмм.

"Фонтаны диарейной демагогии вместе со злобной каркающей риторикой стали давно проверенным оружием англосаксонского мира, которым они заливают все остальное человечество в попытках отстоять свою исключительность и право управлять миром. Россия имеет право применить ядерное оружие, если это будет нужно. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием такого вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства. Об этом недавно прямо сказал Президент России. Кроме того, мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у вражеских соседей", – накрапал Медведев.

Он добавил, что Россия не блефует.

"Представим, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не будет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно обеспечивающейся разным оружием. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование какого-либо оружия в текущем конфликте", – считает главный "аватар" РФ.

Напомним, что Медведев пригрозил использованием "всех методов самозащиты" после "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

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