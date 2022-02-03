Прогноз Израиля по ситуации с Украиной и массовое отравление кокаином в Аргентине. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Израиле, несмотря на наращивание войск России на границе с Украиной, в ближайшее время не ожидают нового вооруженного конфликта между Киевом и Москвой. Читать дальше –>
- Президент CNN Worldwide Джефф Цукер объявил о своей немедленной отставке из-за романа с коллегой Эллисон Голласт. Читать дальше –>
- Государственная прокуратура Сербии отвергла предположение, что первая ракетка мира Новак Джокович использовал фальшивый результат теста на COVID-19, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022. Читать далее –>
- Четверых мужчин арестовала полиция Нью-Йорка и Пуэрто-Рико по делу о смерти американского актера Майкла Кеннета Уильямса, сыгравшего Омара Литтла в сериале "The Wire" ("Прослушка"). Напомним, что звезда скончался от передозировки. Читать дальше –>
- В Аргентине после употребления фальсифицированного кокаина умерли не менее 16 человек, а еще полсотни оказались в больницах столичного Буэнос-Айреса. Читать дальше –>