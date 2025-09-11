- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 276
- Время на прочтение
- 1 мин
Прогноз на 12 сентября: синоптик рассказала, где испортится погода в Украине
В пятницу в большинстве регионов осадков не ожидается, но на западе страны — дожди и похолодание.
В Украине в пятницу, 12 сентября, дожди пройдут в западных областях. В других регионах сухо.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Север, центр, восток и южная часть будут и дальше в сухой воздушной массе — антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток», — отметила она.
В восточных областях и прибрежных районах умеренно тепло, днем ожидается +22+24 градуса.
В центральных областях очень тепло, +24+28 градусов, однако на Виннитчине кое-где +20+23 градуса.
В южной части ясно, тепло, +24+28 градусов, на юге Одесчины свежее, +22+26 градусов.
В северных областях тоже очень тепло, +24+27 градусов, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19+22 градуса.
В западной части Украины — полоса, которая вытянется от Волыни, Ровенщины через Тернопольщину, Хмельницкую, Ивано-Франковскую вплоть до Черновицкой области — холодно. Предполагается +16+19 градусов.
Погода в Киеве 12 сентября
В Киеве не ожидается дождей, однако близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками. Днем завтра +23 градуса.
