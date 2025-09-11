ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
276
Время на прочтение
1 мин

Прогноз на 12 сентября: синоптик рассказала, где испортится погода в Украине

В пятницу в большинстве регионов осадков не ожидается, но на западе страны — дожди и похолодание.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погодные условия изменятся

Погодные условия изменятся / © Pixabay

В Украине в пятницу, 12 сентября, дожди пройдут в западных областях. В других регионах сухо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Север, центр, восток и южная часть будут и дальше в сухой воздушной массе — антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток», — отметила она.

В восточных областях и прибрежных районах умеренно тепло, днем ожидается +22+24 градуса.

В центральных областях очень тепло, +24+28 градусов, однако на Виннитчине кое-где +20+23 градуса.

В южной части ясно, тепло, +24+28 градусов, на юге Одесчины свежее, +22+26 градусов.

В северных областях тоже очень тепло, +24+27 градусов, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19+22 градуса.

В западной части Украины — полоса, которая вытянется от Волыни, Ровенщины через Тернопольщину, Хмельницкую, Ивано-Франковскую вплоть до Черновицкой области — холодно. Предполагается +16+19 градусов.

Погода в Киеве 12 сентября

В Киеве не ожидается дождей, однако близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками. Днем завтра +23 градуса.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на неделю. Какая будет погода в Украине — читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
276
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie