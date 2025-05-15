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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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461
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Прогноз на 16 мая: какие сюрпризы приготовила погода на пятницу

В Украине прогнозируют неустойчивую и холодную погоду. На большей части территории ожидаются дожди, а температура будет ниже климатической нормы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине будет прохладно

В Украине будет прохладно / © pixabay.com

В пятницу, 16 мая, в Украине атмосферный фронт обусловит периодические дожди на севере, западе и Винницкой области. Остальная территория воздержится от существенных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Температура воздуха в пятницу самой низкой ожидается вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винниччина, здесь ожидается только +8+12 градусов», — отметила она.

В западных областях завтра +10+14 градусов. В большинстве центральных областей +15+19 градусов.

В южной части и в восточных областях ожидается теплая погода, +15+21 градус.

Погода в Киеве 16 мая

В Киеве — ощутимое понижение температуры воздуха.

По данным синоптика, в субботу еще будет холодно. Потепление следует ожидать от среды следующей недели.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич дал предварительный прогноз по погоде на лето 2025. В этом году средняя температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким, зато июль и июль — очень.

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Дата публикации
Количество просмотров
461
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